Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Kocaelispor - Sakaryaspor (CANLI)
Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:29 Son Güncelleme: 28.5.2021 20:13

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! - (CANLI)

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Kocaelispor - Sakaryaspor CANLI

TFF 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya gelecek olan ile , TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olmak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele ediyor. Doğu Marmara derbisinde ilk gol Kocaelispor'dan geldi. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta birbirlerine rakip olmuştu.

Süper Lig'de 7 sezon birlikte yer alan iki ekip, bugüne kadar çeşitli liglerde 32 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kocaelispor'un 10, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşması saat 20.00'de başladı. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI | KOCAELİSPOR 1-0 SAKARYASPOR

GOL! 2' Musa Nizam

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Sakaryaspor: Oğuz, Hakan, Ümit, Burak, Canberk, Azad, Çağrı, Nuri, Reis, Abdulaziz, Berk

Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa Tahir, Burak

KOCAELİSPOR, 2009-2010'DAN BERİ TFF 1. LİG'DEN UZAK

Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor'u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel'le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın'ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.

SAKARYASPOR, 2011-2012'DEN SONRA TEKRAR TFF 1. LİG'E DÖNME HEDEFİNDE

Kırmızı Grup'u lider Eyüpspor'un gerisinde 75 puanla bitiren Sakaryaspor, play-off'ta ilk olarak Ankara Demirspor'u daha sonra da Kırşehir Belediyespor'u geçerek play-off final vizesi aldı.

Sakarya temsilcisi Ismail Ertekin'le başladığı sezonda Serdar Bozkurt'la devam etti. Daha önce 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998 ve 2003-2004'te TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 34, Süper Lig'de ise 11 sezon yer aldı.

TFF 1. LİG'DE 19. TAKIM BELİRLENECEK

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de, 19. ve son takım yarın belirlenecek.

Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig'den yükselen Manisa ve Eyüpspor'un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa
Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, saatleri nedir ve kaçta başlıyor?
Dr. Astrolog Şenay Devi duyurdu! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika haberi: Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı
Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! Edin Dzeko ile temasa geçildi Giroud...
Aleyna Tilki tek imza ile servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı!
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: 29-30 Mayıs 2021 bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?
Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Kocaelispor - Sakaryaspor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA