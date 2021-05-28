Trabzonspor’da Hamsik çılgınlığı

Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan Trabzonspor, bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres'i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.