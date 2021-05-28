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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:55

’da Hamsik çılgınlığı

DHA
Trabzonspor’da Hamsik çılgınlığı

Deneyimli bir orta saha oyucusunu kadroya katmak isteyen ’un ile ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile 33 yaşındaki Slovakyalı ismi takımlarına davet etti.

Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan Trabzonspor, bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres'i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.

TEKNİK HEYET SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un, yıllarca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli formasını giydikten sonra Çin ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan Marek Hamsik ile ilgilendiği öğrenildi. Menajerinin oyuncuyu bordo-mavili takıma önerdiği, teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un Hamsik için harekete geçebileceği ifade edildi.

BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK'I TRABZONSPOR'A DAVET ETTİ

Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına 'Come to Trabzonspor' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti.

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Trabzonspor’da Hamsik çılgınlığı
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