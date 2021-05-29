Göztepe, Fenerbahçeli Zanka ve Trabzonspor'dan ayrılan Hosseini'yi istiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Danimarkalı Zanka için nabız yoklayan Göztepeii kurmayların İranlı Hosseini'nin de menajeriyle görüşme yaptığı ifade edildi. Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi.