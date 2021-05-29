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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:49 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:50

, Fenerbahçeli ve 'dan ayrılan 'yi istiyor

DHA
Göztepe, Fenerbahçeli Zanka ve Trabzonspor'dan ayrılan Hosseini'yi istiyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan , stoper bölgesi için iki oyuncuyu listesine aldı. Alpaslan ve 'nin takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçeli ve 'la yollarını resmen ayıran ile temaslara başladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Danimarkalı Zanka için nabız yoklayan Göztepeii kurmayların İranlı Hosseini'nin de menajeriyle görüşme yaptığı ifade edildi. Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi.

Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kadrosuna dahil edip önce Fortuna Düsseldorf'a ardından Kopenhag'a kiraladığı Zanka'yı elden çıkarmayı düşündüğü de iddia edildi. Zanka, Euro 2020'de yer alacak Danimarka'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.

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Göztepe, Fenerbahçeli Zanka ve Trabzonspor'dan ayrılan Hosseini'yi istiyor
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