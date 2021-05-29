Manchester City - Chelsea maçı nerede, hangi statta? Manchester City - Chelsea finali hangi ülkede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, bugün Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçının ardından belli olacak. İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
MANCHESTER CITY CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, Mahrez, Kevin de Bruyne
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Ziyech, Werner