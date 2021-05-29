Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City - Chelsea maçı nerede, hangi statta? Manchester City - Chelsea finali hangi ülkede oynanacak?
Giriş Tarihi: 29.5.2021 15:43

- Chelsea maçı nerede, hangi statta? Manchester City - Chelsea finali hangi ülkede oynanacak?

Manchester City - Chelsea maçı nerede, hangi statta? Manchester City - Chelsea finali hangi ülkede oynanacak?

Avrupa’nın kulüp bazında en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyon Ligi’nin finali bugün oynanacak. Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek maçta, iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. Chelsea 2012 yılında kupaya uzanırken Mancester City’nin müzesinde henüz kupası bulunmuyor. Türkiye saati ile bu akşam 22:00’da oynanacak Chelsea Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, bugün Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçının ardından belli olacak. İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

MANCHESTER CITY CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, Mahrez, Kevin de Bruyne

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Ziyech, Werner

EN ÇOK OKUNANLAR

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin teklifi...
Müge Anlı canlı yayında aranıyordu! Cani sevgili kan donduran itiraf! Sivas'ta Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra bulundu
Aleyna Tilki tek imza ile servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı!
Son dakika: Ünlü spor spikeri Fikret Engin'in ölüm nedeni belli oldu! Murat Özarı'dan acı veda...
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... (Sabah Spor Özel)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Gizem Arıkan’ın yaptığı haylazlık başına iş açtı!
Yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Haziran’dan sonra hangi yasaklar kalkıyor? Yasaklar 1 Haziran Salı kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City - Chelsea maçı nerede, hangi statta? Manchester City - Chelsea finali hangi ülkede oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA