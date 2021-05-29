Şampiyon Kocaeli

Atatürk Olimpiyat Stadı dün Marmara derbisine sahne oldu. Misli.com 2. Lig play-off final maçında Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 devirerek TFF 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmaya Kocaeli fırtına gibi başladı. Yeşil-siyahlılar, henüz 3. dakikada öne geçti.65'te Sakaryaspor'dan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.Mustafa Reşit Akçay'ın talebeleri play-off etabını şampiyonlukla tamamladı. Kocaeli; Eyüpspor ve Manisa FK'nın ardından TFF 1. Lig'e çıkan son ekip oldu.Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, attıkları gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından da şöyle konuştu: "Kocaeli camiası, derin bir kuyuya girmişti. Karanlıktaydı.Kocaeli, gerçek yerine doğru bir yolculuk yapıyor."Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza yaşandı. Otobüsle şehir turu atıldığı sırada bazı futbolcular, üst geçide çarparak yaralandı. Bir futbolcunun da yere düştüğü öğrenildi. Olay yerine yakın olan bir ambulans da hemen müdahale etti.Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'u 3. sırada tamamlayan Kocaeli, play-off çeyrek finalinde Ankara Demir'i eledi. Yarı finalde Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bırakan yeşil-siyahlılar, Sakaryaspor'u da devirip TFF 1. Lig'e yükseldi.