Şampiyon Kocaeli

Misli.com 2. Lig play-off final maçında Mustafa Reşit Akçay’ın ekibi, Sakaryaspor’u 4-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor ve Manisa FK’nın ardından TFF 1. Lig’e yükselen son takım oldu
Atatürk Olimpiyat Stadı dün Marmara derbisine sahne oldu. Misli.com 2. Lig play-off final maçında Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 devirerek TFF 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmaya Kocaeli fırtına gibi başladı. Yeşil-siyahlılar, henüz 3. dakikada öne geçti. Musa Nizam, kafa vuruşundadirekten dönen topu yine kafaylatamamladı ve skoru 1-0'a getirdi. 38'de iseBensur, Tahir'in ceza sahası içinde verdiğipasta topu boş kaleye gönderdi:2-0. 41'de de Murat Cem Akpınar, Burak'ınpasını düzgün bir vuruşla gole çevirdi. 65'te Sakaryaspor'dan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 88'de de Bahattin'le 4. golü bulan Mustafa Reşit Akçay'ın talebeleri play-off etabını şampiyonlukla tamamladı. Kocaeli; Eyüpspor ve Manisa FK'nın ardından TFF 1. Lig'e çıkan son ekip oldu.
AKÇAY: TÜRK FUTBOLUNAGÜZEL HİZMET EDİYORUZ
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, attıkları gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından da şöyle konuştu: "Kocaeli camiası, derin bir kuyuya girmişti. Karanlıktaydı. Çok iyitaraftarı, çok iyi insanlarıvar. Bu camianın yükselmesi,Türk futboluna katkıvermesi gerekiyordu. Bizimyaptığımız, bana göre Türkfutboluna güzel bir hizmet. Kocaeli, gerçek yerine doğru bir yolculuk yapıyor."
KUTLAMALARDA TALİHSİZ KAZA
Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza yaşandı. Otobüsle şehir turu atıldığı sırada bazı futbolcular, üst geçide çarparak yaralandı. Bir futbolcunun da yere düştüğü öğrenildi. Olay yerine yakın olan bir ambulans da hemen müdahale etti.
KİMLERİ GEÇTİ?
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'u 3. sırada tamamlayan Kocaeli, play-off çeyrek finalinde Ankara Demir'i eledi. Yarı finalde Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bırakan yeşil-siyahlılar, Sakaryaspor'u da devirip TFF 1. Lig'e yükseldi.