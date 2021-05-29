Son dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin teklifi...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden olan Vincent Aboubakar için kritik süreç başladı! Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro maaş talep eden Kamerunlu golcüye başka takımlardan teklifler de var. Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de sezon bittikten sonra Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta bu sezonun son maçları hariç çok iyi bir performans ortaya koyan Aboubakar sözleşmesinin uzatılmasını talep ediyor. Aboubakar'ın sezon biter bitmez Beşiktaş'tan 3 milyon Euro maaş istediği ifade edildi. Kamerunlu golcü daha sonra maaş isteğini 2.5 milyon Euro bandına çekti. Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi! Son dakika transfer haberleri...