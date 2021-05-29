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Giriş Tarihi: 29.5.2021 20:54 Son Güncelleme: 29.5.2021 23:58

: 'nde kupa 'nin! Guardiolalı 'i yıktılar

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kupa Chelsea'nin! Guardiolalı Manchester City'i yıktılar

haberi... finalinde kupanın sahibi 'i Kai Havertz'in golüyle 1-0 deviren oldu. Chelsea 2012'de Didier Drogba'nın penaltısıyla gelen zaferin ardından tarihinin ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşarken, Manchester City ise tarihinde ilk kez çıktığı finalden boynu bükük ayrıldı. Chelsea hocası kariyerinin ilk Devler Ligi kupasını kazandı. Kupayı daha önce Barcelona ile 2 defa kazanan Guardiola ise ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz devi Manchester City ile Chelsea karşılaştı. Karşılaşmaya iki takım da çok hızlı başlarken, 8. dakikada Manchester City'de Sterling, 14'te ise Chelsea'de Timo Werner net gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz devi Manchester City ile Chelsea karşılaştı. Karşılaşmaya iki takım da çok hızlı başlarken, 8. dakikada Manchester City'de Sterling, 14'te ise Chelsea'de Timo Werner net gol fırsatlarını değerlendiremedi.

RUDIGER GOLÜ KURTARDI

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Phil Foden'ın vuruşunda hayati bir müdahalede bulunan Rudiger golü önleyen isim oldu. 42'de ise Chelsea atağında Mount'un nefis pasına hareketlenen Kai Havertz kaleci Ederson'u geçerek topu ağlara gönderdi ve takımını devreye 1-0 önde götürdü.

CHELSEA İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU

Tuchel'in takımı ikinci yarıda gol için bastıran Pep Guardiola'nın öğrencilerine geçit vermedi ve tarihinin ikinci Şampiyonlar Ligi zaferine imza attı. Manchester City ise tarihinde ilk kez çıktığı finalden boynu bükük ayrıldı.

TUCHEL TARİH YAZDI, PEP İLK KEZ FİNAL KAYBETTİ

Chelsea hocası Thomas Tuchel kariyerinin ilk Devler Ligi kupasını kazandı. Kupayı daha önce Barcelona ile 2 defa kazanan Guardiola ise ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.

MANCHESTER CITY 0 - 1 CHELSEA (Maç sona erdi)

42' Havertz

8' Manchester City gole yaklaştı. Raheem Sterling'in vuruşunda top ağlara gitmedi.
14' Chelsea atağında Timo Werner şutunu çekti ancak gol gelmedi.
15' Timo Werner net pozisyonda topu kaleci Ederson'un üzerine vurdu.
27' Manchester City atağında Foden'ın vuruşuna ayak koyan Rudiger golü önledi.
37' Havertz'in ceza sahasında çalım denemesi başarılı olmadı ve Chelsea önemli bir pozisyondan yararlanamadı.
39' Chelsea'de sakatlanan Thiago Silva yerini Christensen'e bıraktı.
42' Mount'un ara pasında City savunmasının arkasına sarkan Havertz, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.
57' Manchester City'de Kevin de Bruyne sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Belçikalı yıldızın yerine Gabriel Jesus oyuna girdi.
68' City atağında Walker'ın ceza sahasına çevirdiği topta Azpilicueta kritik müdahaleyle golü önledi.
73' Chelsea atağında Pulisic'in şutunda top kaleyi bulmadı.
76' Chelsea hızlı hücuma çıktı. Mount inanılmaz bir golü kaçırdı.
90' City atağında Jesus'un vuruşunda Chelsea savunması gole izin vermedi.
90+7' Mahrez'in şutu direğin üstünden dışarı çıktı ve şampiyon Chelsea oldu.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kupa Chelsea'nin! Guardiolalı Manchester City'i yıktılar
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