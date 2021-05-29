Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kupa Chelsea'nin! Guardiolalı Manchester City'i yıktılar

MANCHESTER CITY 0 - 1 CHELSEA (Maç sona erdi)



42' Havertz



8' Manchester City gole yaklaştı. Raheem Sterling'in vuruşunda top ağlara gitmedi.

14' Chelsea atağında Timo Werner şutunu çekti ancak gol gelmedi.

15' Timo Werner net pozisyonda topu kaleci Ederson'un üzerine vurdu.

27' Manchester City atağında Foden'ın vuruşuna ayak koyan Rudiger golü önledi.

37' Havertz'in ceza sahasında çalım denemesi başarılı olmadı ve Chelsea önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

39' Chelsea'de sakatlanan Thiago Silva yerini Christensen'e bıraktı.

42' Mount'un ara pasında City savunmasının arkasına sarkan Havertz, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

57' Manchester City'de Kevin de Bruyne sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Belçikalı yıldızın yerine Gabriel Jesus oyuna girdi.

68' City atağında Walker'ın ceza sahasına çevirdiği topta Azpilicueta kritik müdahaleyle golü önledi.

73' Chelsea atağında Pulisic'in şutunda top kaleyi bulmadı.

76' Chelsea hızlı hücuma çıktı. Mount inanılmaz bir golü kaçırdı.

90' City atağında Jesus'un vuruşunda Chelsea savunması gole izin vermedi.

90+7' Mahrez'in şutu direğin üstünden dışarı çıktı ve şampiyon Chelsea oldu.