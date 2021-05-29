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Giriş Tarihi: 30.5.2021 01:02 Son Güncelleme: 30.5.2021 01:13

: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! gecesine damga vuran an...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

haberi... - arasındaki finali nefes kesti. 90 dakika boyunca müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmaya dünyaca ünlü yıldızın gözyaşları damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

- arasındaki finali nefes kesti. 90 dakika boyunca müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmaya dünyaca ünlü yıldızın gözyaşları damga vurdu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

finalinde ile , Portekiz'de bulunan Estadio do Dragao Stadyumu'nda karşılaştı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Mücadelenin 42. dakikasında Manchester defansının hatasını iyi değerlendiren Kai Havertz, kaleci Ederson'u geçerek topu boş kaleye göndererek 'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmayınca 'in öğrencileri mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

3. FİNALDE 2. KUPA

Alman teknik direktör 'in çalıştırdığı , 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

İngiliz ekibi ilk olarak 2008 yılında Manchester United ile Moskova'da karşılaştı ve penaltılarla kaybetmişti.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

, 2012 yılında Bayern Münih ile Münih'in sahasındaki finalde penaltılar kazandı ve ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

yönetimindeki ise ilk kez final oynadığı 'nde sahadan boynu bükük ayrıldı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

14 BİN 110 SEYİRCİ İZLEDİ

UEFA, finali 16 bin 500 kişinin izleyebileceğini açıklamıştı. Portekiz'de oynanan maçta stadyumlardaki ekranlara seyirci sayısının 14 bin 110 kişi olduğu yansıdı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

İzleyiciler maça girmek için korona virüs aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucunu bildirdi. Taraftar aralıklarla oturarak müsabakayı takip etti.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

KEVIN DE BRUYNE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

- finaline 'ün gözyaşları damgasını vurdu.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Belçikalı yıldız maçın 57. dakikasında Chelseali Rudiger'in müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Uzun süre saha içerisinde tedavisine devam edilen De Bruyne oyuna devam edemedi ve yerini Gabriel Jesus'a bıraktı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Yıldız futbolcu saha kenarına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı ve ağlamaya başladı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

TUCHEL, GUARDIOLA'YI KLOPP'TAN SONRA 3 KEZ ÜST ÜSTE YIKAN TEK İSİM OLDU

'ye kupayı getiren Kai Havertz, İlkay Gündoğan'dan (2013) bu yana kariyerindeki ilk golünü bir final maçında atan ilk oyuncu oldu.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

, vatandaşı Jürgen Klopp'un ardından 'yı üst üste üç resmi maçta mağlup eden ikinci teknik adam oldu.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

'nin başında ilk kez bir kupa finali kaybeden , kariyerinde ise 2010/11 İspanya Kral Kupası'nın ardından ikinci final yenilgisini aldı.

Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Bu sezon 9 maçında gol yemeyen kalecisi Edouard Mendy, turnuva tarihinde boy gösterdiği ilk sezonda en fazla maçta kalesini gole kapatan isim oldu.

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Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...
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