Son dakika: Yıldız isim hüngür hüngür ağladı! Şampiyonlar Ligi gecesine damga vuran an...

Manchester City-Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finali nefes kesti. 90 dakika boyunca müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmaya dünyaca ünlü yıldızın gözyaşları damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea, Portekiz'de bulunan Estadio do Dragao Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadelenin 42. dakikasında Manchester defansının hatasını iyi değerlendiren Kai Havertz, kaleci Ederson'u geçerek topu boş kaleye göndererek Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmayınca Thomas Tuchel'in öğrencileri mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
3. FİNALDE 2. KUPA
Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu.
İngiliz ekibi ilk olarak 2008 yılında Manchester United ile Moskova'da karşılaştı ve penaltılarla kaybetmişti.
Chelsea, 2012 yılında Bayern Münih ile Münih'in sahasındaki finalde penaltılar kazandı ve ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise ilk kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde sahadan boynu bükük ayrıldı.
14 BİN 110 SEYİRCİ İZLEDİ
UEFA, finali 16 bin 500 kişinin izleyebileceğini açıklamıştı. Portekiz'de oynanan maçta stadyumlardaki ekranlara seyirci sayısının 14 bin 110 kişi olduğu yansıdı.
İzleyiciler maça girmek için korona virüs aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucunu bildirdi. Taraftar aralıklarla oturarak müsabakayı takip etti.
KEVIN DE BRUYNE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Manchester City-Chelsea finaline Kevin de Bruyne'ün gözyaşları damgasını vurdu.
Belçikalı yıldız maçın 57. dakikasında Chelseali Rudiger'in müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı.
Uzun süre saha içerisinde tedavisine devam edilen De Bruyne oyuna devam edemedi ve yerini Gabriel Jesus'a bıraktı.
Yıldız futbolcu saha kenarına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı ve ağlamaya başladı.
TUCHEL, GUARDIOLA'YI KLOPP'TAN SONRA 3 KEZ ÜST ÜSTE YIKAN TEK İSİM OLDU
Chelsea'ye kupayı getiren Kai Havertz, İlkay Gündoğan'dan (2013) bu yana Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü bir final maçında atan ilk oyuncu oldu.
Thomas Tuchel, vatandaşı Jürgen Klopp'un ardından Pep Guardiola'yı üst üste üç resmi maçta mağlup eden ikinci teknik adam oldu.
Manchester City'nin başında ilk kez bir kupa finali kaybeden Pep Guardiola, kariyerinde ise 2010/11 İspanya Kral Kupası'nın ardından ikinci final yenilgisini aldı.
Bu sezon 9 Şampiyonlar Ligi maçında gol yemeyen Chelsea kalecisi Edouard Mendy, turnuva tarihinde boy gösterdiği ilk sezonda en fazla maçta kalesini gole kapatan isim oldu.