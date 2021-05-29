Trabzonspor'da Asamoah operasyonu! Galatasaray uzun süre uğraşmıştı...

Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i transfer eden Trabzonspor'da şimdiki hedef sol bek transferi! Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Marlon, Baker ve Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor transferde doğru adımlar atmak istiyor. Sol bek için gündeme gelen son isim Kwadwo Asamoah oldu. Yunus Emre Sel'in haberi...

Cagliari ile sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli olmayan 32 yaşındaki futbolcuda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.