Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Menajerler tarafından önerildikten sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin Ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören Bordo-Mavililer, İsveç'e çıkartma yapacak.