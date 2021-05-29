Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Menajerler tarafından önerildikten sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin Ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören Bordo-Mavililer, İsveç'e çıkartma yapacak.
Oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen Bordo-Mavililer böylelikle orta saha için önemli bir hamleyi daha gerçekleştirmek istiyor. Oyuncunun Göteborg kulübünden ciddi rakamlar kazanmadığı ve sözleşmesindeki bazı özel maddeler nedeniyle çıkış hakkının da bulunduğu ifade edildi.
Trabzonspor kulübünün yetkilendireceği menajerlerin önümüzdeki hafta İsveç'e çıkartma yaparak bu transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.