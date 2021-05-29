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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:36 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:41

'dan seferi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'dan Marek Hamsik seferi

’da orta saha için görüşülen isimler arasında ön plana dünyaca ünlü yıldız çıktı. Bordo-Mavililer'de yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmak için gelecek hafta İsveç’e gidilmesi planlanıyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Menajerler tarafından önerildikten sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin Ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören Bordo-Mavililer, İsveç'e çıkartma yapacak.



Oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen Bordo-Mavililer böylelikle orta saha için önemli bir hamleyi daha gerçekleştirmek istiyor. Oyuncunun Göteborg kulübünden ciddi rakamlar kazanmadığı ve sözleşmesindeki bazı özel maddeler nedeniyle çıkış hakkının da bulunduğu ifade edildi.

Trabzonspor kulübünün yetkilendireceği menajerlerin önümüzdeki hafta İsveç'e çıkartma yaparak bu transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Marek Hamsik seferi
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