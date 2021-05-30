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Giriş Tarihi: 30.5.2021

3 maçı da kazanırız

MEHMET ÖZCAN
3 maçı da kazanırız

“Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. Çok iyi bir takımız. Herkes birbirine destek oluyor. İtalya, İsviçre ve Galler maçlarından galip çıkabilecek güçteyiz”

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçilirken hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da kaleci Mert Günok ve tecrübeli stoper Kaan Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. EURO 2020'de başarılı olacaklarına inandıklarını belirten iki oyuncu şunları söyledi:
MERT GÜNOK: Takım olarak elimizden geleni yaptık, sonunda da şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Sırada şampiyonada başarılı olmak var. Kalecilerin arasında çok güzel bir arkadaşlık var. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz.
KAAN AYHAN: Grupta sadece İtalya değil diğer takımlar da önemli. Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. İsviçre, Galler de dahil 3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz. Milli Takım kariyerime baktığım zaman şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi şanstı.

AY-YILDIZ'A MORAL
A Milli Takım'ın teknik ekibi ve futbolcular, aileleriyle birlikte kamp yaptıkları otelde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı sahnede izledi. Oyuncular, Yılmaz'a imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.

HER ŞEY MİLLİ TAKIM İÇİN
Forma için savaştıklarını söyleyen Mert Günok ve Kaan Ayhan, "Önemli olan kimin oynadığı değil takımın başarılı olması" dediler

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3 maçı da kazanırız
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