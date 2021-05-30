3 maçı da kazanırız

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçilirken hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da kalecive tecrübeli stoperbasın mensuplarının sorularını yanıtladı.Takım olarak elimizden geleni yaptık, sonunda da şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz.Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz.Grupta sadece İtalya değil diğer takımlar da önemli. Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. İsviçre, Galler de dahil 3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz. Milli Takım kariyerime baktığım zaman şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi şanstı.A Milli Takım'ın teknik ekibi ve futbolcular, aileleriyle birlikte kamp yaptıkları otelde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı sahnede izledi. Oyuncular, Yılmaz'a imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.Forma için savaştıklarını söyleyen Mert Günok ve Kaan Ayhan, "Önemli olan kimin oynadığı değil takımın başarılı olması" dediler