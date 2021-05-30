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Giriş Tarihi: 30.5.2021 14:52 Son Güncelleme: 30.5.2021 15:08

'dan Cristiano Ronaldo itirafı!

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı!

öncesi hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden çalışmalarına devam ediyor. Yarın da hazırlık maçında Gine ile karşılaşacak olan A Milliler de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Demiral "Buffon'a Şenol hocanın eski bir kaleci olduğunu söyledim. Buffon da bana imzalı formasını getirerek Şenol hocaya vermemi istedi. İnşallah bir Türk'ün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inanıyorum. Ben ilerde kazanacağımı düşünüyorum. Diğer arkadaşlarım da kazanacak." dedi. Ayrıca Merih, Ronaldo ile ilgili bir itirafta bulundu.

A Milli takım oyuncumuz Merih Demiral, basın toplantısında gündeme dair soruları cevapladı.

Merih Demiral: Zorlu bir grubumuz var, Galler ve İsviçre bizi zorlayacak ama her zaman dediğimiz gibi ilk hedefimiz İtalya maçı. Galler'de Juventus'tan takım arkadaşım olan Ramsey ile konuşuyoruz.

"İTALYA'DAN PUAN ALIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR"

İtalya'dan puan veya puanlar alırsak önümüz açılır. Galler de İsviçre de zorlu rakipler. Onlar da bizi biliyor, biz de onları tanıyoruz. Burak Ağabey bizi anlatıyor bu ortamları, çok güzel olacağına inanıyorum.

"BİR TÜRK'ÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'İN KAZANACAĞINA İNANIYORUM"

Merih Demiral: Buffon'a Şenol hocanın eski bir kaleci olduğunu söyledim. Buffon da bana imzalı formasını getirerek Şenol hocaya vermemi istedi. İnşallah bir Türk'ün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inanıyorum. Ben ilerde kazanacağımı düşünüyorum. Diğer arkadaşlarım da kazanacak.

"RONALDO TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR"

Merih Demiral: "Ronaldo ile sürekli konuşuyoruz. Çok şakalaşmalar oluyor takımda. Ronaldo Türkçe kelime öğrenmek istiyor. 'Haydi söyle' şarkısını söyledim çok beğendiler."

"BENLE KEREM KOCAELİLİYİZ"

Merih Demiral: "Benle Kerem Kocaeliliyiz. Kocaelispor'un yükselmesine çok mutlu olduk. Memleketimizin takımı, bizde ayrı yeri var. İnşallah hak ettiği yerlere geri döner."

"İTALYA'DA OYNAMAK BANA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Merih Demiral: "İtalya'da oynamak bana çok şey katıyor. Buffon'un, Chiellini'nin öğrenme açlığını görmek beni çok motive ediyor. Maça çıkmasam bile antrenmanda Ronaldo'nun, Dybala'nın gelip bana bir şeyler söylemesi benim için çok değerli."

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Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı!
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