Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı!

"İTALYA'DA OYNAMAK BANA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Merih Demiral: "İtalya'da oynamak bana çok şey katıyor. Buffon'un, Chiellini'nin öğrenme açlığını görmek beni çok motive ediyor. Maça çıkmasam bile antrenmanda Ronaldo'nun, Dybala'nın gelip bana bir şeyler söylemesi benim için çok değerli."