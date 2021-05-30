Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması! Süper Lig ve Premier Lig sözleri...

West Bromwich ile kiralık sözleşmesi sona eren Okay, "Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat açıkçası bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum." diye konuştu.