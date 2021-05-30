Son dakika: Çöp toplayıcılıktan Dünya futbolunun zirvesine! Kupalara ambargo koyan N'Golo Kante'nin dramatik hayatı...

"MÜCADELE RUHUMDA VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kante, "Bu sonucu aldığımız için büyük onur duyuyoruz ama bunu beraber başardık. Her şeyden önce mücadeleci ruhum var ama özellikle takım halinde mücadele etmemiz her şeyden önemli. En önemlisi beraberlik" dedi.