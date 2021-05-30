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Giriş Tarihi: 30.5.2021 14:43 Son Güncelleme: 30.5.2021 15:11

Son dakika: Çöp toplayıcılıktan Dünya futbolunun zirvesine! Kupalara ambargo koyan N'Golo Kante'nin dramatik hayatı...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Son dakika: Çöp toplayıcılıktan Dünya futbolunun zirvesine! Kupalara ambargo koyan N'Golo Kante'nin dramatik hayatı...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımının Porto Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldiği mücadelede Chelsea, 'yi Kai Havertz'in golüyle 1-0 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2012'den sonra ikinci kez mutlu sona ulaşan Maviler'de sahanın yıldızı hiç şüphesiz sahaya yüreğini koyan Fransız yıldız N'Golo Kante oldu. Şampiyonlar Ligi finali sonrası kupalara ambargo koyan Kante'nin dramatik hayatı akıllara geldi.

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'yi 42'de Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup ederek 2012'den sonra tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Maviler'de sahada basmadık yer bırakmayan, mücadelesiyle ve futboluyla büyük alkış alan Fransız yıldız N'Golo Kante, maç sonrası maçın adamı seçildi.

30 yaşındaki orta saha, bu sezon Chelsea'nin kritik maçlarının çoğunda sahanın en iyisi olurken birçok maçta karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

"MÜCADELE RUHUMDA VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kante, "Bu sonucu aldığımız için büyük onur duyuyoruz ama bunu beraber başardık. Her şeyden önce mücadeleci ruhum var ama özellikle takım halinde mücadele etmemiz her şeyden önemli. En önemlisi beraberlik" dedi.

5 YILDA 6 KUPA!

Kante'nin bu başarısı, onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Kante, kariyerinin son 5 yılında 6 kupa birden kazandı.

LEICESTER'DA TARİH YAZDI!

Oyundaki hırsıyla izleyenleri büyüleyen Fransız yıldız, 2016'da İngiltere Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazan Leicester City kadrosunun en büyük yapı taşlarındandı.

Bir sonraki sezon Chelsea'nin yolunu tutan Kante, üst üste 2. kez Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız orta saha, Chelsea'de FA Cup ve UEFA Avrupa Ligi zaferlerini de tattı.

Avrupa'daki büyük kupaların neredeyse tamamını kazanan Kante'nin koleksiyonundaki tek eksik kupa Avrupa Futbol Şampiyonası.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea'de maç sonu Kurt Zouma, sahanın yıldızı N'Golo Kante'nin daha fazla yorulmasını istemedi ve kucağında taşıdı.

1980'lerde Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1991 yılında Paris'te dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu, Mali'den ayrılan ailesiyle birlikte Rueil Malmaison'da büyüyor.

Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçiren Kante'nin hayatı, 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle daha da zorlaşıyor.

Kilometrelerce yürüyerek Paris sokaklarını temizleyen Kante, zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futboldaki yeteneği sayesinde dev kulüplerde forma giyip başarıdan başarıya koşarken mütevazı kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanıyor.

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