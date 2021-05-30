Uğurcan için Onyekuru ve 12 milyon Euro

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Avrupa Şampiyonası sonrası satma kararı alması menajerleri harekete geçirdi.Yetkili menajer aracılığıyla bordo-mavililer ile iletişime geçen Fransız kulübü, 25 yaşındaki file bekçisi içinve'yu bonservisiyle vermeyi önerdi.Trabzonspor ise beklentilerinin 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu, ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti.Bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda Karadeniz ekibinin bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi.Çakır'ı iyi bir rakama satmaya hazırlanan Trabzonspor, kaleci arayışlarına da vakit kaybetmeden başladı.Bordomavililer, 32 yaşındaki eldiven için İstanbul Kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Mert'in Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı bulunuyormaçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından affedildi. Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.