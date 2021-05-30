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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Uğurcan için Onyekuru ve 12 milyon Euro

YUNUS EMRE SEL
Uğurcan için Onyekuru ve 12 milyon Euro

Fransızlar, başarılı file bekçisi için 12 milyon Euro bonservis ve Onyekuru’yu önerdi. 20 milyon Euro’dan kapı açan bordo-mavililer ise yanında ’yu istedi

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Avrupa Şampiyonası sonrası satma kararı alması menajerleri harekete geçirdi. EURO 2020'de başarılı bir performans sergileme ihtimaline karşın oyuncuyla ilgilenen kulüpler ön teklif hazırlığına girişirken Monaco, yaptığı sürpriz bir hamleyle bütün takımların önüne geçti. Yetkili menajer aracılığıyla bordo-mavililer ile iletişime geçen Fransız kulübü, 25 yaşındaki file bekçisi için 12 milyon Euro ve Henry Onyekuru'yu bonservisiyle vermeyi önerdi.

TAKASA GÖRE BONSERVİS BEDELİ İNEBİLİR
Trabzonspor ise beklentilerinin 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu, ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti. Onyekuru'nun oynadığı bölge için kadroda Nwakaeme ve Gervinho'nun oluşu nedeniyle bu isme sıcak bakılmazken, 24 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure'nin istendiği öğrenildi. Bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda Karadeniz ekibinin bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi.

MERT PAZARLIĞI!
UĞURCAN Çakır'ı iyi bir rakama satmaya hazırlanan Trabzonspor, kaleci arayışlarına da vakit kaybetmeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisi Başakşehir'den Mert Günok'un adını yönetime vermişti. Bordomavililer, 32 yaşındaki eldiven için İstanbul Kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Mert'in Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı bulunuyor

PARMAK'A AF ÇIKTI
GALATASARAY maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından affedildi. Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Avcı, bu özrün ardından oyuncumuzu kampa dahil edeceğini bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

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Uğurcan için Onyekuru ve 12 milyon Euro
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