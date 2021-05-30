Uğurcan için Onyekuru ve 12 milyon Euro

Fransızlar, başarılı file bekçisi için 12 milyon Euro bonservis ve Onyekuru’yu önerdi. 20 milyon Euro’dan kapı açan bordo-mavililer ise yanında Fode Ballo’yu istedi
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Avrupa Şampiyonası sonrası satma kararı alması menajerleri harekete geçirdi. EURO2020'de başarılı bir performans sergileme ihtimalinekarşın oyuncuyla ilgilenen kulüpler önteklif hazırlığına girişirken Monaco,yaptığı sürpriz bir hamleyle bütüntakımların önüne geçti. Yetkili menajer aracılığıyla bordo-mavililer ile iletişime geçen Fransız kulübü, 25 yaşındaki file bekçisi için 12 milyon Euro ve HenryOnyekuru'yu bonservisiyle vermeyi önerdi.
TAKASA GÖRE BONSERVİS BEDELİ İNEBİLİR
Trabzonspor ise beklentilerinin 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu, ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti. Onyekuru'nun oynadığıbölge için kadroda Nwakaeme veGervinho'nun oluşu nedeniyle bu ismesıcak bakılmazken, 24 yaşındakisol bek Fode Ballo-Toure'nin istendiğiöğrenildi. Bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda Karadeniz ekibinin bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi.
MERT PAZARLIĞI! UĞURCAN Çakır'ı iyi bir rakama satmaya hazırlanan Trabzonspor, kaleci arayışlarına da vakit kaybetmeden başladı. Teknik direktörAbdullah Avcı, eski öğrencisi Başakşehir'denMert Günok'un adını yönetime vermişti. Bordomavililer, 32 yaşındaki eldiven için İstanbul Kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Mert'in Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı bulunuyor
PARMAK'A AF ÇIKTI GALATASARAY maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından affedildi. Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknikheyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.Avcı, bu özrün ardından oyuncumuzu kampadahil edeceğini bildirmiştir" ifadelerini kullandı.