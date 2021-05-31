Aboubakar sakatlık maddesini istemiyor

Beşıktaş ile Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi arasındaki görüşmeler devam ediyor. 3 milyon Euro maaş talebini 2.5 milyon Euro'ya çeken Kamerunlu futbolcuya siyahbeyazlılar 1.8 milyon Euro maaş ve bonus teklif etti. Aboubakar'ın 3 yıllık kontrat talebine de 2 yılla karşılık verildi. Taraflar arasındaki en büyük ayrılıklardan birisi ise Beşiktaş'ın sözleşmeye koymak istediği sakatlık maddesi. Geçen sezon uzun süreli sakatlık halinde ceza ödemesi şartı bulunan 29 yaşındaki oyuncu, bu maddeyi istemediğini yönetime iletti.