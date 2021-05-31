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Giriş Tarihi: 31.5.2021 08:56

maçlarının 'nın ardından 'de de oynanmayacağı açıklandı

AA
Amerika Kupası maçlarının Kolombiya'nın ardından Arjantin'de de oynanmayacağı açıklandı

maçlarının, 'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 'de de iptal edildiği açıklandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) Twitter hesabından "CONMEBOL, mevcut koşullar altında Amerika Kupası'nın Arjantin'deki organizasyonunun askıya alınmasına karar kıldı. Federasyon, turnuvaya ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin teklifini değerlendiriyor." paylaşımı yapıldı.

Turnuvanın Arjantin'den alınması kararı, Arjantin İçişleri Bakanı Eduardo de Pedro'nun bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamaların ardından geldi.

De Pedro, C5N kanalında katıldığı programda, ülkedeki Kovid-19 salgınına dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile salgın durumunu görüştüm ve sağlığın korunmasını göz önüne alarak Amerika Kupası'nın ülkemizde oynanmasının çok zor olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümeti, ülkede 40'tan fazla kişinin öldüğü ve 1 aydan fazladır devam eden şiddetli protestolar nedeniyle turnuvanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

CONMEBOL de 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 13 Haziran'da başlaması planlanan turnuvanın ertelenemeyeceğini ve maçların Kolombiya'da oynanmayacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 77 bin 456 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 3,7 milyondan fazla kişide görüldü.

Ülkede, aralarında büyük şehirlerin bulunduğu Kovid-19 vakalarının arttığı bölgelerde 22 Mayıs ila 30 Mayıs tarihlerinde sıkı karantina uygulanması kararlaştırılmıştı.

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Amerika Kupası maçlarının Kolombiya'nın ardından Arjantin'de de oynanmayacağı açıklandı
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