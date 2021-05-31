Chelsea eski golcüsü Romelu Lukaku'yu istiyor! Harry Kane ve Erling Haaland'ın önünde...

Belçikalı golcü, bu sezon Inter'de 44 maçta 24'ü Serie A'da olmak üzere 30 gol attı ve 10 da asist kaydetti. 28 yaşındaki forvet, 18 yaşında Anderlecht'ten transfer olduğu Chelsea'den sonra sırasıyla West Bromwich, Everton ve Manchester United formaları giydi.