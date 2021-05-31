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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:00 Son Güncelleme: 31.5.2021 10:27

Chelsea eski golcüsü Romelu Lukaku'yu istiyor! ve 'ın önünde...

Chelsea eski golcüsü Romelu Lukaku'yu istiyor! Harry Kane ve Erling Haaland'ın önünde...

'ni kazanan Chelsea, gelecek sezon 'i kazanmak için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Londra ekibi, bu sezon 'da şampiyon olan Inter'in zaferinde başrol oynayan eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu gözüne kestirdi. Belçikalı golcü Chelsea'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak kapattıkatan sonra gelecek sezonun kadro planlamasına hemen başladı. Yeni sezonda Manchester City'den daha güçlü bir kadro kurup İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk isteyen Maviler, Inter'den eski golcüsü Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor.

Bu sezon Olivier Giroud ve sezon başında Leipzig'ten büyük umutlarla transfer edilen Timo Werner'den çok katkı alamayan Chelsea, Lukaku için tüm şartları zorlayacak.

KANE VE HAALAND'IN ÖNÜNDE!

Daily Mail'in haberine göre, Inter'de bu sezon 30 gol atarak takımının İtalya Serie A'da şampiyon olmasında başrol oynayan Chelsea'nin listesinde Romelu Lukaku, Harry Kane ve Erling Haaland'ın önünde yer alıyor.

BONSERVİSİ 100 MİLYON EURO!

Inter'in bu sezon küçülmeye giderek oyuncu satışları yapması nedeniyle Londra ekibi Lukaku'nun 100 milyon euro bonservis bedelini düşürmek için pazarlık yapacak.

Belçikalı golcü, bu sezon Inter'de 44 maçta 24'ü Serie A'da olmak üzere 30 gol attı ve 10 da asist kaydetti. 28 yaşındaki forvet, 18 yaşında Anderlecht'ten transfer olduğu Chelsea'den sonra sırasıyla West Bromwich, Everton ve Manchester United formaları giydi.

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Chelsea eski golcüsü Romelu Lukaku'yu istiyor! Harry Kane ve Erling Haaland'ın önünde...
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