Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diyarbekirspor şampiyon kadroyu bozmayacak
Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:26

şampiyon kadroyu bozmayacak

İHA
Diyarbekirspor şampiyon kadroyu bozmayacak

2. Ligin yeni ekibi ’un kulüp başkanı Turan İlgin, geçen sezon 3. Lig’de şampiyon olan kadronun iskeletini koruyarak kaliteli ve takımı hedefine uygun isimleri transfer edeceklerini söyledi.

Sosyal medyada ortaya atılan isimlerin doğru olmadığını belirten Başkan İlgin, uzun vadeli başarıların istikrardan kaynaklandığını bildiklerini kaydetti. İlgin, "Bu nedenle ilk iş olarak şampiyon kadronun teknik direktörü Şenol Demir hocamızla yeniden anlaştık. Hocamızla beraber daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Kadromuzu bozmayacağız. Hocamızın kalmasını istediği oyuncularla anlaşarak iskeleti koruyacağız. İstikrarlı yapımızı koruyarak yeni hedeflere hazırlık yapacağız" dedi.

"TRANSFERDE SEÇİCİ DAVRANACAĞIZ"

Transfer çalışmalarında aceleci davranmadıklarını da anlatan İlgin, hedeflerinin üst lige yükselmek olduğunu ancak bunu yaparken kulübün ekonomik koşullarına göre hareket edeceklerini ifade etti. İlgin, "Çok para harcayan, çok isimli oyuncu transfer eden değil, takım ruhunu yakalayan başarılı olur bu liglerde. Bunu geçen sezon bizzat yaşadık. Çalışmalarımız devam ediyor ama çok acele etmiyoruz. Önümüzde bunun için zaman var. Hedefimiz üst lige yükselmek bunun için çalışıyoruz. Fakat bu piyasanın yabancısı değiliz. Kulüp olarak bu konuda yeterince tecrübemiz var. Sokağa atacak paramız yok, her şeyi iyi hesaplamak durumundayız. Şehrimizin ve kulübümüzün yeni başarı hikayelerine ortak olmak isteyen oyuncularla anlaşarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş karne, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı
Son dakika haberi: Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi
Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi! Son güne kadar hazırladığı rapor...
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! O fotoğrafın hikayesine SABAH ulaştı
SON DAKİKA | İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası yeni normalleşme takvimi: Gözler Kabine toplantısı kararlarında...
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi duyurdu! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? İşte o isim
Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbekirspor şampiyon kadroyu bozmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA