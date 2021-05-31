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Giriş Tarihi: 31.5.2021 08:06

Gökhan Gönül bırakıyor sağ beke sürpriz isim! İtalyanlar duyurdu...

Gökhan Gönül bırakıyor sağ beke sürpriz isim! İtalyanlar duyurdu...

'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gökhan Gönül'ün yeni sezonda futbolu bırakip teknik ekibe katılması bekleniyor. Nazım Sangare de sakatlıklar nedeniyle yer yer formasından uzak kaldı. Fenerbahçe bir sağ bek transferi yapmak istiyor. İtalyan basınından sağ bek için Santon iddiası geldi.

Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayacan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat oyuncusu ve en az iki forvet almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Roma'nın sağ beki Davide Santon ile ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Santon takımdan ayrılacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalyan basınından iddia geldi. Roma'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağı ifade edilirken, bu oyunculardan birinin Davide Santon olduğu aktarıldı.

30 yaşındaki sağ bek için F.Bahçe'nin devrede olduğu belirtilirken, Türkiye'den birkaç takımın daha Santon ile ilgilendiği aktarıldı.

Roma ile 2022'ye kadar kontratı olan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 612 dakika forma giyebildi.

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Gökhan Gönül bırakıyor sağ beke sürpriz isim! İtalyanlar duyurdu...
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