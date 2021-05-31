Gökhan Gönül bırakıyor sağ beke sürpriz isim! İtalyanlar duyurdu...

Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayacan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat oyuncusu ve en az iki forvet almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Roma'nın sağ beki Davide Santon ile ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Santon takımdan ayrılacak.