Halil Dervişoğlu’na ikili kıskaç

Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bir yabancı santrforun dışında bir de yerli hücum oyuncusu yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile görüşmelerine devam ederken bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde...Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi.