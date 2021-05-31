Halil Dervişoğlu’na ikili kıskaç

Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bir yabancı santrforun dışında bir de yerli hücum oyuncusu yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile görüşmelerine devam ederken bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde... Kartal,geçtiğimiz sezonun ikinciyarısını Galatasaray'dakiralık geçiren HalilDervişoğlu'nu kadrosunakatmak için hareketegeçti. Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi. Halil'inperformansından memnunolan Galatasaray da21 yaşındaki oyuncuyuyeniden kadrosuna katmakistemiş ancak kulübüBrentford'un kapıyı10 milyon Euro'danaçması üzerine görüşmelerbaşlangıç noktasındaçıkmaza girmişti. Gençfutbolcunun, İngiliz ekibiile olan sözleşmesi 2024'tesona erecek.