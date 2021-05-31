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Giriş Tarihi: 31.5.2021

’na ikili kıskaç

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Halil Dervişoğlu’na ikili kıskaç

Milli futbolcuyu hem başkan hem de transferden sorumlu yönetici arayarak “Kulübünle pazarlık halindeyiz, bizden haber bekle” dedi

Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bir yabancı santrforun dışında bir de yerli hücum oyuncusu yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile görüşmelerine devam ederken bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde... Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi. Halil'in performansından memnun olan Galatasaray da 21 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istemiş ancak kulübü Brentford'un kapıyı 10 milyon Euro'dan açması üzerine görüşmeler başlangıç noktasında çıkmaza girmişti. Genç futbolcunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

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Halil Dervişoğlu’na ikili kıskaç
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