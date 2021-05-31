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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Rosier’e 4 milyon Euro

Rosier’e 4 milyon Euro

, Fransız yıldıza karşılık ’e toplam 4 milyon Euro’yu bulan teklifle gitti

Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü. Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.

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Rosier’e 4 milyon Euro
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