Ay-yıldızlılar ses vermedi

karşısında Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu oyuna girene kadar kaleye şut bile çekemedik.Kenan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu ile tehlikeli pozisyonlar yakalasak da kaleci Keitayı geçemedik. Bir de Mara'nın kendi kale direğine gönderdiği top vardı.Abdülkadir Ömür'ün yeteneği tartışılmaz ama sakatlıklara bağlı çok geriye gittiği de gerçek. Yedeklerimiz hiç iyi sinyaller veremezkenA Milli Futbol Takımı, Gine karşısında ilk isabetli şutunu 83. dakikada Kenan Karaman'la buldu. Ay-Yıldızlılar, 90 dakikayı ise 11 şutta 2 isabetle tamamladı.