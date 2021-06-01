Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ay-yıldızlılar ses vermedi
Giriş Tarihi: 1.6.2021

Ay-yıldızlılar ses vermedi

MEHMET ÖZCAN
Ay-yıldızlılar ses vermedi

2-1’lik Azerbaycan galibiyetinin ardından tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibi önüne birçok as oyuncusundan yoksun çıkan milliler, özellikle hücumda bekleneni veremedi

Gine karşısında Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu oyuna girene kadar kaleye şut bile çekemedik. Mert Günok ikinci yarıda karşı karşıya pozisyonda Gineli Barry'ye ayaklarıyla geçit vermedi. Kenan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu ile tehlikeli pozisyonlar yakalasak da kaleci Keitayı geçemedik. Bir de Mara'nın kendi kale direğine gönderdiği top vardı. Gine karşısındaki 11'den muhtemelen EURO 2020'de İtalya ile oynayacağımız açılış maçında kimseyi göremeyeceğiz. Abdülkadir Ömür'ün yeteneği tartışılmaz ama sakatlıklara bağlı çok geriye gittiği de gerçek. Yedeklerimiz hiç iyi sinyaller veremezken Mert Müldür'ün sağ bekte Zeki Çelik'i aratmaması, A Milli Takım adına gecenin tek pozitif tarafıydı.

İLK İSABETLİ ŞUTU 83. DAKİKADA BULDUK
A Milli Futbol Takımı, Gine karşısında ilk isabetli şutunu 83. dakikada Kenan Karaman'la buldu. Ay-Yıldızlılar, 90 dakikayı ise 11 şutta 2 isabetle tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine kararları sonrası yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugünden itibaren yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte madde madde kademeli normalleşme
Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan ‘yeni normalleşme’ genelgesi! Detaylar belli oldu... Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?
Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı! Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Bakanlık detayları duyurdu: Bu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak
SON DAKİKA || Kabine Toplantısı normalleşme kararları açıklandı! İşte yeni normalleşme takvimi ve Kabine Toplantısı sonuçları!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ay-yıldızlılar ses vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA