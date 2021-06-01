Ay-yıldızlılar ses vermedi

2-1’lik Azerbaycan galibiyetinin ardından tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibi önüne birçok as oyuncusundan yoksun çıkan milliler, özellikle hücumda bekleneni veremedi
Gine karşısında Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu oyuna girene kadar kaleye şut bile çekemedik. Mert Günok ikinci yarıdakarşı karşıya pozisyondaGineli Barry'ye ayaklarıylageçit vermedi. Kenan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu ile tehlikeli pozisyonlar yakalasak da kaleci Keitayı geçemedik. Bir de Mara'nın kendi kale direğine gönderdiği top vardı. Gine karşısındaki 11'denmuhtemelen EURO 2020'deİtalya ile oynayacağımız açılış maçındakimseyi göremeyeceğiz. Abdülkadir Ömür'ün yeteneği tartışılmaz ama sakatlıklara bağlı çok geriye gittiği de gerçek. Yedeklerimiz hiç iyi sinyaller veremezken Mert Müldür'ün sağ bekte Zeki Çelik'iaratmaması, A Milli Takım adına gecenintek pozitif tarafıydı.
İLK İSABETLİ ŞUTU 83. DAKİKADA BULDUK
A Milli Futbol Takımı, Gine karşısında ilk isabetli şutunu 83. dakikada Kenan Karaman'la buldu. Ay-Yıldızlılar, 90 dakikayı ise 11 şutta 2 isabetle tamamladı.