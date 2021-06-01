Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Fatih Kuruçuk için Beşiktaş da devrede!

UMUT NAYİR'A CAGLİARİ KANCASI

Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren Umut Nayir için anlaşmada yer alan 400 bin Euro satın alma opsiyonu devreye girmedi ve Umut Beşiktaş'a geri döndü. Hajduk Split'in peşin ödeme yerine taksitlerle ödeme teklifi yaptığı ancak siyah-beyazlıların bunu kabul etmediği ifade edildi.

Tecrübeli forvet için devreye İtalya'dan Cagliari girdi. Serie A ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ve Beşiktaş ile resmi temaslar kurmaya hazırlandığı kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim forvete iki takviye yapmak ve Güven Yalçın'ı kadroda tutmak istiyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut'un bu durumda bonservisiyle satılması düşünülüyor.