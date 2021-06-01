Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Fatih Kuruçuk için Beşiktaş da devrede!

Karagümrük ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki stoperle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği belirtilmişti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen genç oyuncunun boşa çıkmasının ardından yeniden girişimler başladı.
4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih Kuruçuk için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Sergen Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.
ÖNCE SERGEN YALÇIN SONRA KARAMAN
Beşiktaş'ta Besar Gudjufi ve Salih Uçan'dan sonra transferi sonlandırılmak istenen üçüncü isim Kenan Karaman. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri yüz yüze görüşme için siyah-beyazlılar tarafından İstanbul'a davet edilmişti. Dün İstanbul'a gelen Kenan'ın menajeriyle Sergen Yalçın ile yapılacak görüşme sonrası masaya oturulacak.
Perşembe günü Sergen Yalçın'a yeni sözleşme teklifini sunacak olan siyah-beyazlılar, imzaları atarak birlikte yola devam etmek istiyor. Yalçın ile yapılacak görüşmede kadro planlaması, iç ve dış transfer konuları da gündeme gelecek. Öncelikle hoca konusunu çözmek isteyen yönetim, ardından transfer için harekata başlayacak.
BOYD KAMPA BAĞLI
Siyah-beyazlılar da dış transfer kadar iç transfer de önem arz ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Tyler Boyd, başarılı performansının ardından Yiğidoların "Bizimle kal" teklifini Beşiktaş'a geri dönmek için kabul etmedi. Yurtiçi ve yurtdışından Tekliflerin geldiği ABD'li kanat oyuncusu için kararın yaz kampından sonra verileceği belirtildi.
UMUT NAYİR'A CAGLİARİ KANCASI
Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren Umut Nayir için anlaşmada yer alan 400 bin Euro satın alma opsiyonu devreye girmedi ve Umut Beşiktaş'a geri döndü. Hajduk Split'in peşin ödeme yerine taksitlerle ödeme teklifi yaptığı ancak siyah-beyazlıların bunu kabul etmediği ifade edildi.
Tecrübeli forvet için devreye İtalya'dan Cagliari girdi. Serie A ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ve Beşiktaş ile resmi temaslar kurmaya hazırlandığı kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim forvete iki takviye yapmak ve Güven Yalçın'ı kadroda tutmak istiyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut'un bu durumda bonservisiyle satılması düşünülüyor.