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Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:30

Hatay’da ile yollar ayrıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da Selim Ilgaz ile yollar ayrıldı

Atakaş Hatayspor, sözleşmesi biten kanat oyuncusu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bordo-Beyazlıların 2016 yılında renklerine bağladığı  25 yaşındaki futbolcu, Atakaş Hatayspor’da iki şampiyonluk gördü.

TFF 2. Ligi ve TFF 1. Liginde elde edilen şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Selim Ilgaz, Tarihinde ilk defa Süper Ligde mücadele eden Atakaş Hatayspor'un Süper Ligde attığı ilk golü atan futbolcu olarak kulüp tarihine geçmişti. Süper Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynanan Demirspor Sivasspor maçının ilk dakikalarında diz çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Selim Ilgaz'ın Hatayspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. Muhtemel ekim ayında sahalara dönmesi beklenen Selim'in sakatlığı nedeni ile sözleşmesini uzatmak istemeyen Atakaş Hatayspor Yönetim kurulu, tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Oynadığı 27 maçta 2 gol iki asitle takımına katkı sağlayan Selim Ilgaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Bordo-Beyazlı kulüpten şu açıklama geldi:

"Futbolcumuz Selim Ilgaz ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

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Hatay’da Selim Ilgaz ile yollar ayrıldı
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