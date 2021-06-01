Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İnşallah çok daha iyi olacak
Giriş Tarihi: 1.6.2021

İnşallah çok daha iyi olacak

İnşallah çok daha iyi olacak

Azerbaycan’dan sonra Gine maçında da oynama şansı yakalayan Rıdvan Yılmaz, Avrupa Şampiyonası için iddialı konuştu

Milli formayı ilk kez giydiği Azerbaycan maçında heyecanını yenemeyen Rıdvan Yılmaz'a teknik direktör Şenol Güneş ısrar etti. Güneş, Gine karşısında da sol bekte Rıdvan'ı tercih ederken 20 yaşındaki futbolcu, "Galip gelmek isterdik ama takım olarak iyi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İnşallah çok daha iyi olacak" dedi. Oyuna 46. dakikada giren Kenan Karaman ise "Hocamız önde baskı yapmamızı istiyordu. Bunu ilk yarıda başaramadık. İkinci yarıda aradığımız pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik" diye konuştu.

Perşembe günü rakip Moldova
YARIN Antalya'dan Almanya'nın Paderbonn kentine gidecek olan Milli Takımımız, perşembe günü son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak. 10 Haziran'da Roma'ya geçecek olan Türkiye, 11 Haziran Cuma akşamı EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya ile oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine kararları sonrası yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugünden itibaren yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte madde madde kademeli normalleşme
Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan ‘yeni normalleşme’ genelgesi! Detaylar belli oldu... Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?
Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı! Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Bakanlık detayları duyurdu: Bu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak
SON DAKİKA || Kabine Toplantısı normalleşme kararları açıklandı! İşte yeni normalleşme takvimi ve Kabine Toplantısı sonuçları!
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşallah çok daha iyi olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA