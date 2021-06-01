İnşallah çok daha iyi olacak

Azerbaycan’dan sonra Gine maçında da oynama şansı yakalayan Rıdvan Yılmaz, Avrupa Şampiyonası için iddialı konuştu
Milli formayı ilk kez giydiği Azerbaycan maçında heyecanını yenemeyen Rıdvan Yılmaz'a teknik direktör Şenol Güneş ısrar etti. Güneş, Gine karşısında da sol bekte Rıdvan'ı tercih ederken 20 yaşındaki futbolcu, "Galip gelmek isterdikama takım olarak iyi mücadeleettik. Şimdi önümüzde AvrupaŞampiyonası var. İnşallah çokdaha iyi olacak" dedi. Oyuna 46. dakikada giren Kenan Karaman ise "Hocamız önde baskı yapmamızı istiyordu. Bunu ilk yarıda başaramadık.İkinci yarıda aradığımız pozisyonlarıbulduk ama değerlendiremedik" diye konuştu.
Perşembe günürakip Moldova
YARIN Antalya'dan Almanya'nın Paderbonn kentine gidecek olan Milli Takımımız, perşembe günü sonhazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak. 10 Haziran'da Roma'ya geçecek olan Türkiye, 11 Haziran Cumaakşamı EURO 2020'nin açılış karşılaşmasındaİtalya ile oynayacak.