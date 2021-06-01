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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Son ana kadar bekleyeceğız

Son ana kadar bekleyeceğız

Kadroyu 26 kişiye indirmesi gerektiğini hatırlatan , “Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil. Son ana kadar bekleyeceğiz” dedi

A Milli Takım'da 30 kişilik aday kadrodan 4 isim çıkarılacak ve 26 kişiyle EURO 2020'ye gidilecek. Dördüncü kaleci konumudaki Gökhan Akkan dışında Şenol Güneş'in; Mahmut Tekdemir, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür'den 3'ünü elemesi bekleniyor. Güneş maçın ardından da son kadro ile ilgili şöyle konuştu: "Kadrodan ayrılacak 4 oyuncu için yarın akşam (bu akşam) karar vereceğiz. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil."

UEFA'DAN ÖZEL İZİNLE 500 TARAFTAR
Milli Takım'ın, Gine ile oynadığı maçta tribünlerde 500'e yakın davetli yer aldı. UEFA'dan alınan özel izinle tribünlere gelen taraftarlara, Türk bayrağı verildi. Karşılaşmayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Gine Federasyonu yetkilileri de protokol tribününden takip etti.

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