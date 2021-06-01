Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş EURO 2020’ye gidecek 26 kişilik kadroyu açıkladı! Çıkarılan 4 isim belli oldu…
Giriş Tarihi: 2.6.2021 00:31 Son Güncelleme: 2.6.2021 00:57

Son dakika: EURO 2020’ye gidecek 26 kişilik kadroyu açıkladı! Çıkarılan 4 isim belli oldu…

Son dakika: Şenol Güneş EURO 2020’ye gidecek 26 kişilik kadroyu açıkladı! Çıkarılan 4 isim belli oldu…

Son dakika haberi… A Milli Takım’ın 11 Haziran’da İtalya ile açılış maçını oynayacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde 30 kişilik kadrodan çıkarılacak 4 isim belli oldu. Böylelikle EURO 2020’de milli takımda yer alacak olan 26 kişilik nihai kadro belli oldu.

EURO 2020 hazırlıklarına Antalya'da başlayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, 30 kişilik kamp kadrosunu açıklamıştı. Yarın hazırlıkların ikinci etabı için Almanya'ya gidecek olan A Millilerde kadro da 26 kişiye düşürüldü.

Kadrodan çıkarılan isimler şöyle:

Antalya kampında yer alan isimlerden kaleci Gökhan Akkan'ın yanı sıra Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, 26 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

A Milli Takım'ın EURO 2020 için bildirdiği 26 kişilik kadro şu şekilde:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

HÜCUM: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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Son dakika: Şenol Güneş EURO 2020’ye gidecek 26 kişilik kadroyu açıkladı! Çıkarılan 4 isim belli oldu…
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