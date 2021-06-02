4 maddede seçim

Son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayanGalatasaray'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarıkırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. Galatasaray camiası, 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek.1- KULÜP tüzüğüne göre seçim Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde Avrupa ve Anadolu yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak.2- ÜYELER oylarını kullandıktan sonra Divan Başkanlığı, Tevfik Fikret Salonu'nda sayım işlemini gerçekleştiriyor ve basın mensupları ile üyeler yakından takip ediyordu. 19 Haziran'da Tevfik Fikret Salonu'ndaki sayım işlemi minimum kişiyle gerçekleşecek ve3- SABAH SPOR'UN 27 Mart tarihinde manşetine taşıdığıhaberinin de perde arkası aralandı.2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor.4- ŞU ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan Galatasaray seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu.Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek.sezon kiralık olarak G.Saray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor. Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı.Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'yamesajı iletildi. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan G.Saray, Diagne'yi Premier Lig'e satmak istiyor.GALATASARAY Adana Fatih Terim Ormanı bugün özel törenle açılıyor. Açılışa kulüp adına yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu katılacak. Tören davetlilerin katılımı ile Sarıçam ilçesi Mustafalar Köyü girişinde düzenlenecek.FATIH Terim'in iki yardımcı antrenörü Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'la yollarını ayırdı. Davala veda mesajında,notunu yazdı.29 Mayıs'taki seçimin iptal sürecinde başkan Mustafa Cengiz'le ters düşen yöneticiler Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir yönetimden istifa ederek görevlerinden ayrılmıştı.19 Haziran'daki seçimden bir gün önce sarı-kırmızılı kulüp yeni Divan Kurulu Başkanı'nı da seçecek. Eşref Hamamcıoğlu'nun istifası sonrası görevi vekaleten devralanveDivan başkanlığı için aday oldular.