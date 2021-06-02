4 maddede seçim

39’uncu başkanın seçileceği 6 adaylı tarihi kongre, pandemi koşullarında G.Saray Lisesi’nde yapılacak. İşte SABAH SPOR farkıyla çok özel seçimin detayları
Son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarıkırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. Galatasaray camiası, 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. İşte detaylar:
1- KULÜP tüzüğüne göre seçim Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde Avrupa ve Anadolu yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak. Daha önceki kongrelerdeoy kullanma işlemisınıflarda gerçekleşiyordu, bukez bahçe seçeneği gündemde.
2- ÜYELER oylarını kullandıktan sonra Divan Başkanlığı, Tevfik Fikret Salonu'nda sayım işlemini gerçekleştiriyor ve basın mensupları ile üyeler yakından takip ediyordu. 19 Haziran'da Tevfik Fikret Salonu'ndaki sayım işlemi minimum kişiyle gerçekleşecek ve Lise'nin bahçesinekurulacak barkovizyonla başkanadayları ve ekipleri sayımıdev ekrandan takip edecek.
3- SABAH SPOR'UN 27 Mart tarihinde manşetine taşıdığı "799 üye polemiği" haberinin de perde arkası aralandı.
2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor. Soniki yılda sandık başına gidebileceküyeler de Galatasaray'ın39'uncu başkanını belirlemekiçin söz sahibi olacak.
4- ŞU ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan Galatasaray seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu. Mevcut 6 adayınvarlığı, oylamanın 1 saat geçbaşlaması anlamına geliyor.
Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek.
'KULLANMIYORUZ'
sezon kiralık olarak G.Saray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor. Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı. 19 Haziran'dagörevi devredecekyöneticiler deOnyekuru'nun bonservisinialmamayakarar verdi. Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'ya "Sözleşmedekiopsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan G.Saray, Diagne'yi Premier Lig'e satmak istiyor.
Adana'ya Fatih Terim ormanı
GALATASARAY Adana Fatih Terim Ormanı bugün özel törenle açılıyor. Açılışa kulüp adına yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu katılacak. Tören davetlilerin katılımı ile Sarıçam ilçesi Mustafalar Köyü girişinde düzenlenecek.
Davala ve Şahin Aslan'a veda etti
FATIH Terim'in iki yardımcı antrenörü Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'la yollarını ayırdı. Davala veda mesajında, "Sahakenarında edindiğim tüm tecrübeyiartık teknik direktör olarak kullanacağım" notunu yazdı.
Yönetimden bir istifa daha
29 Mayıs'taki seçimin iptal sürecinde başkan Mustafa Cengiz'le ters düşen yöneticiler Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir yönetimden istifa ederek görevlerinden ayrılmıştı. Sportif AŞ yöneticisi OytunÖzer de dün görevinden ayrıldı.
İki günde iki başkan seçimi
19 Haziran'daki seçimden bir gün önce sarı-kırmızılı kulüp yeni Divan Kurulu Başkanı'nı da seçecek. Eşref Hamamcıoğlu'nun istifası sonrası görevi vekaleten devralan AykutalpDerkan ve Niyazi Yelkencioğlu, Divan başkanlığı için aday oldular.