Son dakika: Ali Koç 'Alman ya da Portekiz ekolü' demişti... İşte Fenerbahçe'nin listesindeki hocalar!

Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı ve gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi ve Emre Belözoğlu ile yeni sezonda yola devam edilmeyeceğini ifade etti. Emre Belözoğlu'nun gelecekte büyük bir teknik adam olacağını ancak şu aşamada Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmasının büyük risk olacağını söyledi.
Koç, Belözoğlu için şu açıklamayı yaptı: "Yeni teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... İçinde bulunduğumuz durumda, 5 sene sonra açık ara en büyük teknik direktör olacağını bildiğimiz Emre Belözoğlu ile bugün devam etme kararının çok riskli olacağını düşündük. Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Bunu kendisiyle de paylaştık. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem."
Ali Koç, yabancı bir teknik adamla anlaşacaklarını ve bu ismin de mümkünse Alman ya da Portekiz ekolünden bir isim olacağını söylemesinin ardından gözler adaylara çevrildi. Hangi teknik adamlar boşta, Fenerbahçe'nin listesinde kimler var? İşte tüm detaylar...
ALMAN EKOLÜNDEN ADAYLAR!
Fenerbahçe taraftarının gönlündeki 1 numaralı isim EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıracak olan Löw. Alman teknik adamın turnuva sonrası dinleneceğini açıklaması ise bu transferi zora sokuyor.
Alman ekolünden diğer adaylar ise son olarak Leipzig'de sportif direktörlük yapan Ralf Rangnick ve daha önce de gündeme gelen, şu an ise boşta olan Bruno Labbadia.
Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev yapan Daum'un da olduğu iddia ediliyor. Ancak Daum'un 2017'den beri takım çalıştırmıyor olması bu konuda handikap oluşturuyor.
PORTEKİZ'DEN 6 İSİM!
Ali Koç'un işaret ettiği bir diğer ekol ise Portekiz. Her dönem futbol dünyasına damga vuran futbolcular ve teknik adamlar çıkaran Portekiz'den 4 isim Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jorge Jesus, yeniden gündeme geldi. Ancak 66 yaşındaki teknik adamın Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca. 48 yaşındaki Portekizli hocanın boşta olması avantaj olarak görülüyor.
Son olarak Premier Lig ekiplerinden Everton'ı çalıştıran ve 2 yılı aşkın süredir bir takımda teknik direktörlük yapmayan Marco Silva da boşta ve sarı-lacivertli takımla transfer görüşmesi yapmak için uygun durumda.
Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan bir başka Portekizli teknik adam da Bruno Lage. Benfica B Takımı'nı çalıştırdıktan sonra Benfica'da teknik direktörlük yapan ve 1 Portekiz Ligi şampiyonluğu 1 de Portekiz Süper Kupası'nı kazanan 45 yaşındaki hoca, Haziran 2020'den beri boşta.
Öte yandan Wolverhampton ile sözleşmesi biten Espirito Santo ve en son Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Luis Castro da bu listede ter alıyor.
DİĞER TEKNİK ADAM ADAYLARI!
Fenerbahçe'nin Alman ve Portekiz ekolü dışında düşündüğü isimler de belli oldu.
Son görev yeri Dortmund olan Lucien Favre, Leeds United'la kontratı biten Marcelo Bielsa, Hırvatistan Milli Takımı Hocası Zlatko Dalic, Manuel Pellegrini (Real Betis), öne çıkan diğer isimler oldu.