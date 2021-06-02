Son dakika: Ali Koç 'Alman ya da Portekiz ekolü' demişti... İşte Fenerbahçe'nin listesindeki hocalar!

PORTEKİZ'DEN 6 İSİM!

Ali Koç'un işaret ettiği bir diğer ekol ise Portekiz. Her dönem futbol dünyasına damga vuran futbolcular ve teknik adamlar çıkaran Portekiz'den 4 isim Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jorge Jesus, yeniden gündeme geldi. Ancak 66 yaşındaki teknik adamın Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.