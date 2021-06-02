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Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:05 Son Güncelleme: 2.6.2021 09:17

: Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...

haberi... Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği genç stoperi kadrosuna katmak istiyor. ile sözleşmesi biten genç yıldız adayı için için ilk teması gerçekleştiren yönetim, ’dan ‘Olur’ yanıtını alınca işe resmiyet kazandıracak.

Son dakika haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi. 23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.

Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

ÖNCE YALÇIN SONRA KARAMAN

Beşiktaş'ta Gudjufi ve Salih Uçan'dan sonra transferi bitirilmek istenen üçüncü isim Kenan Karaman... 27 yaşındaki forvetin menajeriyle Sergen Yalçın'ın görüşmesi sonrası masaya oturulacak.

UMUT NAYİR'E CAGLIARI KANCASI!

Geçen sezonu H.Split'te kiralık geçiren Umut Nayir için 400 bin Euro satın alma opsiyonu devreye girmedi ve Umut, Beşiktaş'a döndü. 27 yaşındaki forvet için İtalyan Cagliari nabız yokluyor.

"BEN BİLDİĞİMİ OKUYACAĞIM"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya açıklamalar yaptı. İşte Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar: "Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek yolu var, o da Avrupa'ya giden takımlarımızın puan toplama mecburiyeti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da söyledi, 'Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin' dedi.

37-38 milyona indik. Bana '27 milyon Euro'ya in' diyorlar. Giderler, borçlar, ödemeler var. Matematik tutmuyor. Borçlar var, şimdi 10 milyon limit isteyeceğim, insan utanıyor yani.

Taraftarı seviyorum ama baskıyla karar vermeyeceğim. "Onu al, bunu gönder, sağda oynat, sola koy" dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım.

Adamın biri tweet atmış. 'Sergen Hoca tekniği ve babası Yaşar Kaptan Çebi'nin parasıyla şampiyon oldu' diyor. Biz kimiz ki? Ben 18 aydır işe gidemiyorum.

Abdullah Avcı sonrası 13.lükten 3.lüğe çıktık. Sergen Hoca'yı keşke bizden önce keşfetselerdi.

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