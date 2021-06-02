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Giriş Tarihi: 2.6.2021 22:19 Son Güncelleme: 2.6.2021 22:30

Son dakika: ve ’i çalıştırmıştı! ’nin yeni teknik direktörü için iddiası…

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Son dakika: Beşiktaş ve Real Madrid’i çalıştırmıştı! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için Bernd Schuster iddiası…

Son dakika haberi... 'de 2020-2021 sezonuna 'la giren ve son 10 maçlık periyodu ile tamamlayan , ve 'ın ardından 3. sırada kalmıştı. Yeni sezonda Emre Belözoğlu'nun göreve devam etmeyeceği açıklanırken, teknik direktörlük görevi için her geçen gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü için son iddia basınından geldi. İşte detaylar...

Ali Koç döneminde 6 farklı teknik direktörle çalışan Fenerbahçe'de, son yolcu Emre Belözoğlu oldu. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonuna Erol Bulut ile girmiş ve başarısız sonuçların ardından Emre Belözoğlu'na takımı devretmişti.

Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık serüveni, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlanmış ve sezon 3. sırada bitirilmişti. Yeni sezon için büyük ölçüde Emre Belözoğlu ile devam edileceği öngörülürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç teknik adamla yola devam edilmeyeceğini açıklamış ve Alman ya da Portekiz ekolünden bir hocanın takımın başına getirileceğini belirtmişti.

Bunun üzerine birçok yeni isim ortaya atılırken İspanyol basını, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasına bir yenisini daha ekledi.

BEŞİKTAŞ VE REAL MADRİD'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden birisi olan Marca, sarı-lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş'ı ve Real Madrid'i çalıştıran Alman teknik direktör Bernd Schuster'i gündemine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Bernd Schuster'in Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği belirtilirken, bu kararı vermek için aceleci davranmayacağı da söylendi.

Fenerbahçe yönetiminin ise Bernd Schuster'i takımın başına getirmek konusunda ciddi olduğu yazıldı.

2007-2008 sezonunda Real Madrid'i çalıştıran Schuster, 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Alman hoca, son olarak 2019 yılında Dalian Yifang'ı çalıştırmıştı.

2019'dan bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Schuster, Beşiktaş kariyeri boyunca Süper Lig'de 46 maça çıktı. Beşiktaş'la 1.80 puan ortalamasını tutturan Alman teknik adam, 25 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet almıştı.

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Son dakika: Beşiktaş ve Real Madrid’i çalıştırmıştı! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için Bernd Schuster iddiası…
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