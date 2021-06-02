Son dakika: Beşiktaş ve Real Madrid’i çalıştırmıştı! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için Bernd Schuster iddiası…

Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık serüveni, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlanmış ve sezon 3. sırada bitirilmişti. Yeni sezon için büyük ölçüde Emre Belözoğlu ile devam edileceği öngörülürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç teknik adamla yola devam edilmeyeceğini açıklamış ve Alman ya da Portekiz ekolünden bir hocanın takımın başına getirileceğini belirtmişti.