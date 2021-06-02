Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, yeni sezon için en çok beklenen karar teknik direktörün kim olacağı sorusuydu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı ve 4 saate yakın süren basın toplantısında yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, Portekiz ya da Alman ekolünden bir hocayı sarı-lacivertli takımın başına getireceğini açıkladı.
Emre Belözoğlu'nun da gönderilmesiyle birlikte Ali Koç döneminde sarı-lacivertlilerde görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 6'ya yükseldi.
SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan, Ali Koç'un Emre Belözoğlu hakkında verdiği kararı değerlendirdi.
GÜRCAN BİLGİÇ: "FENERBAHÇE İÇİN KÖTÜ BELÖZOĞLU İÇİN İYİ OLDU"
Portekiz ve Almanya modeli derken sanırım tempolu, fizik gücü yüksek ve baskılı oynayan bir takım oluşturacak teknik adam profilinden bahsediyor. Kim gelirse gelsin, işi öncekilere göre daha kolay olacak.
Çünkü oturmuş bir kadro var, bir senedir tecrübe kazanan yabancılar var, genç oyuncular ağırlıkta. Yapılacak transferlerle de istediği problemleri çözme hakkı olacak. Ancak Türkiye'deki futbolun bir "Oyun" değil, "Savaş" olduğunu bu hocalara anlatacak birileri de lazım.
Dolayısıyla yeni hocanın ekibindeki isimler en az hoca kadar önemli. Görünen o ki Fenerbahçe'yi yeni bir macera bekliyor. Emre Belözoğlu'ndan vazgeçmek Fenerbahçe için kötü, onun içinse iyi oldu. Önü açıldı. Artık kendini geliştirecek, yetiştirecek ortamı bulacaktır.
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Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına getirilmesinde ve yapılan transferlerin çoğunda Emre Belözoğlu'nun imzası vardı. Hatta o dönem "Alo ben Emre abin" söylemi manşet oldu. Başkan Ali Koç, "Erol Bulut'u takımın başına getirmem konusunda beni Emre ikna etti" açıklamasını yapmıştı.
Sonuçta Fenerbahçe hem şampiyonluğu hem de Devler Ligi'ni kaçırdı. Bulut sonrası Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesinin, Ali Koç tarafından alt metni şöyleydi: "Bu takımı sen kurdun, Erol Bulut'u da sen getirmiştin gel yaptıklarını düzelt…"
Fenerbahçe şampiyon olsaydı Emre Belözoğlu devam ederdi. Başkan Ali Koç'un kararını risk almamak adına doğru buluyorum. Sayın Koç'a önerim Portekizli hocalar, Türkiye'de başarılı olamıyor. Tercihi bu yüzden Alman olmalı.
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Ali Koç, "Emre'yle devam etmek büyük risk olurdu. Bu riski alamazdım" diyor.. Sayın Başkan o zaman şampiyonluğun en kritik günlerinde, haftalarında Emre Belözoğlu'na neden görev verdi?.. O bir risk değil miydi? Ben size yazayım.. Koç şunu düşündü o günlerde: "Ben Emre'yi takımın başına getiririm. Şampiyon olursa 'Biz yaptık' olamazsa da faturayı Emre Belözoğlu'na keserim... Olur biter." Aynen de böyle yaptı.
Emre Belözoğlu takımı Sivas'ta şampiyon yapamadı ve "Sen suçlusun, artık risk alamayız" diyerek noktayı koydu.. Ne Sayın Başkan'ın ne de yönetimin hiçbir suçu yok bu durumda! Ayrıca sportif direktör olarak göreve başlayan bir kişinin ardından teknik direktör olması, ardından da yardımcı hocalık teklif edilmesi de biraz trajikomik bir durum... Yazık!