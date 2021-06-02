Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"

MURAT ÖZBOSTAN: "GÖREVE GETİRİRKEN RİSK ALMADINIZ MI!"

Ali Koç, "Emre'yle devam etmek büyük risk olurdu. Bu riski alamazdım" diyor.. Sayın Başkan o zaman şampiyonluğun en kritik günlerinde, haftalarında Emre Belözoğlu'na neden görev verdi?.. O bir risk değil miydi? Ben size yazayım.. Koç şunu düşündü o günlerde: "Ben Emre'yi takımın başına getiririm. Şampiyon olursa 'Biz yaptık' olamazsa da faturayı Emre Belözoğlu'na keserim... Olur biter." Aynen de böyle yaptı.