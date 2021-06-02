Stopere son aday Fatih Kuruçuk

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi.4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.BEŞIKTAŞ'TA Gudjufi ve Salih Uçan'dan sonra transferi bitirilmek istenen üçüncü isim Kenan Karaman... 27 yaşındaki forvetin menajeriyle Sergen Yalçın'ın görüşmesi sonrası masaya oturulacak.GEÇEN sezonu H.Split'te kiralık geçiren Umut Nayir için 400 bin Euro satın alma opsiyonu devreye girmedi ve Umut, Beşiktaş'a döndü. 27 yaşındaki forvet için İtalyan Cagliari nabız yokluyor