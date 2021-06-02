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Giriş Tarihi: 2.6.2021

Stopere son aday

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Stopere son aday Fatih Kuruçuk

Karagümrük ile sözleşmesi biten stoper için ilk teması gerçekleştiren yönetim, Yalçın’dan ‘Olur’ yanıtını alınca işe resmiyet kazandıracak

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi. 23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. 4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

Önce Yalçın sonra Karaman
BEŞIKTAŞ'TA Gudjufi ve Salih Uçan'dan sonra transferi bitirilmek istenen üçüncü isim Kenan Karaman... 27 yaşındaki forvetin menajeriyle Sergen Yalçın'ın görüşmesi sonrası masaya oturulacak.

Umut Nayir'e Cagliari kancası
GEÇEN sezonu H.Split'te kiralık geçiren Umut Nayir için 400 bin Euro satın alma opsiyonu devreye girmedi ve Umut, Beşiktaş'a döndü. 27 yaşındaki forvet için İtalyan Cagliari nabız yokluyor

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Stopere son aday Fatih Kuruçuk
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