TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa, Sadi Karaduman'ı renklerine kattı

TFF 1. Lig ekibi Manisa, geçen sezon GZT Giresunspor forması giyen Sadi Karaduman ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, ilk dış transferini 29 yaşındaki Sadi Karaduman'ı kadrosuna katarak yaptı. Kulüp binasında düzenlenen törende tecrübeli savunma oyuncusu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

"MANİSALILARIN İFTİHARLA İZLEYECEĞİ BİR KADRO KURMAK İSTİYORUZ"

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, yaptığı konuşmada, yakaladıkları başarının TFF 1. Lig'de de devam etmesi için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Geçen sezon namağlup şampiyon olduklarını ve bunun beklentileri daha da artırdığını aktaran Aktan, "Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Yeni sezon Manisalıların iftiharla izleyeceği bir kadro kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa Sportif Direktörü Serkan İşyapan, "Sadi Karaduman tecrübesiyle takımımızda yer alacak önemli bir oyuncu. Son iki sezonda sergilediği performansla da bunu gösterdi." dedi.

Son iki sezonda hem Atakaş Hatayspor hem de GZT Giresunspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Sadi Karaduman, aynı sevinci Manisa formasıyla da yaşamak istediğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü geçen sezon namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. Hedefleri ve projeleri olan bir kulüp. Ben de bu kulübün başarısı için mücadele edeceğim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.