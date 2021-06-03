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Giriş Tarihi: 3.6.2021 11:05

'a bir şok daha! 10 milyon TL...

DHA
Denizlispor'a bir şok daha! 10 milyon TL...

'den . Lig'e düşen 'a bir kötü haber daha geldi. Ege ekibine, geçmişe dönük futbolcu borçları nedeniyle transfer yasağı geldi. Yasağın kalkması için yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor'a geçmişe dönük futbolcu borçları nedeniyle transfer yasağı geldi.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosundan birçok futbolcuyu kaybedip elinde sadece 8 oyuncu kalan yeşil-siyahlıların yasağı kaldırabilmek için yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Denizlispor'da yarın saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğun sağlanması halinde kongre gerçekleştirilecek. Ege ekibinde, başkanlık seçimi için eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz adaylığını açıklarken, eski başkanlardan Mustafa Üstek ve Süleyman Urkay'ın da seçimde aday olabileceği belirtildi.

Aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve daha sonra istifa eden Yavuz Cinkaya'nın da başkanlık için adının geçtiği kaydedildi. Kongrede yasal çoğunluk sağlanamazsa ise seçim haftaya çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

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Denizlispor'a bir şok daha! 10 milyon TL...
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