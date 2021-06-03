Son dakika: Transferde bomba iddia! Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Mauro İcardi takası olacak mı?

Sezona güçlü kadrolarla girmek isteyen Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bomba transferleri açıklamak için çalışmalara başladı. Bu sezonda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun nereye gideceği merak ediliyor. Öte yandan Real Madrid'in Mbappe ısrarı devam ediyor. Ronalo – Mbappe – Icardi üçgeninde bir takas yapılacağı iddia edildi. Transfer gündemine bomba gibi düşen bu iddianın detayları…
Bu yaz transfer sezonunda büyük takımların büyük transferleri açıklaması bekleniyor. Real Madrid teknik direktör koltuğuna eski hocası Carlo Ancelotti'yi getirdi. Diğer yandan Juventus yine eski hocası Massimiliano Allegri'yi göreve getirdi. İki takımda hücum hattını güçlendirmek istiyor.
PSG, MBAPPE'Yİ KAYBETMEK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR
Diğer yandan Mbappe'nin bir yıllık sözleşmesi kaldı. PSG, Mbappe'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bir yandan Mbappe'nin satılacağı iddiaları da gelmeye devam ediyor. Diğer yandan da oyuncunun bu yıl devam etmek istediği ifade ediliyor.
REAL MADRİD YENİ BİR YAPILANMAYA GİTMEK İSTİYOR
Real Madrid, Zidane'nın istifası sonrası takıma eski hocası Carlo Ancelotti'yi getirdi. Yaşlanan takımı gençlendirmek isteyen Madrid, özellikle forvet hattına güçlü transferler yapmak istiyor. Bunlardan en büyük aday da Mbappe olarak görülüyor.
Geçtiğimiz sezonda 33 yaşındaki Karim Benzema çok iyi bir performans ortaya koydu ve yeniden Fransa milli takımına çağırıldı. Fakat Benzema'nın yerine daha genç bir forvet düşüncesi var.
MADRİD MBAPPE TRANSFERİNDE ISRARCI
İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Kylian Mbappe, Carlo Ancelotti için bir hediye olabilir. Real Madrid belli bir ücret karşılığında Mbappe'yi bu sezon transfer etmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak istiyorlar.
Real Madrid'in Mbappe'yi transfer etmesi ihtimaline karşı Avrupa'da büyük takaslar yaşanabilir iddiası ortaya atıldı.
MBAPPE MADRİD'E, RONALDO İSE PSG'YE!
Mail'in haberine göre, Mbappe'nin Madrid'e gitmesi halinde PSG'nin de Ronaldo'yu takıma katmak istediğini ifade edildi. Fakat bir diğer iddia da yeni teknik adam Allegri'nin Ronado'nun takımdan gitmesini istemediği yönünde.
Ronaldo'nun önümüzdeki sezon sözleşmesi sona eriyor. Ronaldo'nun kulüpte mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği de söylentiler arasında yer alıyor. Ronaldo için bir diğer iddia; Manchester United'ın yeniden Ronaldo'yu takıma katmak istemesi yönünde.
ICARDI İLE RONALDO TAKAS OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
Ronaldo'nun PSG'ye gelme ihtimaline karşı PSG de Arjantinli yıldızı Icardi'yi bu transfer takas olarak düşünüyor. Çünkü PSG'de Inter'de olduğu dönemlerde Juventus ile görüşmeler yapmıştı. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmasından sonra Icardı eleştirilerin hedefi olmuştu. Arjantinli oyuncu 28 maçta 13 gol attı. Fakat Icardi yoluna PSG'de devam etmek istediğini ifade etmişti.
Bu yaz sezonunda kimlerin hangi kulüplere transfer olacağını göreceğiz. Ronaldo-Mbappe-Icardı üçgeninde neler olacağı merak ediliyor. Böylesi bir transfer hamlesi dünya futbolunda elbette çok konuşulacaktır.