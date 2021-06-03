Son dakika: Transferde bomba iddia! Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Mauro İcardi takası olacak mı?

Bu yaz transfer sezonunda büyük takımların büyük transferleri açıklaması bekleniyor. Real Madrid teknik direktör koltuğuna eski hocası Carlo Ancelotti'yi getirdi. Diğer yandan Juventus yine eski hocası Massimiliano Allegri'yi göreve getirdi. İki takımda hücum hattını güçlendirmek istiyor.

PSG, MBAPPE'Yİ KAYBETMEK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Diğer yandan Mbappe'nin bir yıllık sözleşmesi kaldı. PSG, Mbappe'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bir yandan Mbappe'nin satılacağı iddiaları da gelmeye devam ediyor. Diğer yandan da oyuncunun bu yıl devam etmek istediği ifade ediliyor.