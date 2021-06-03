Teknik Direktör haritası

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından gözler yabancı adaylara çevrildi. Başkan Ali Koç,hocası için yoğun mesaide. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde üst sıralarda yer alan isimler şöyle:SPORTING, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton kulüplerinde çalıştı. Everton'dan 5 Aralık 2019 tarihinde ayrıldı. O tarihten bu yana takım çalıştırmadı.ve en güçlü adayları arasında yer alıyor.BAŞKAN Koç, 'Henüz görüşmedik' dedi. Ancakkariyeriyleilgili kararının beklendiği öğrenildi. Leeds United ilesözleşmesi biten Bielsa, BBC hesabında yapılan oylamada%37 oy alarak Premier Lig'de 'Yılın Menajeri' seçildi.KARIYERINDE Panathinaikos, Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'da çalışan, Wolves'taki görevinden bu sezon sonunda ayrıldı. İngiliz ekibinde üçlü savunma tercihiyle fark yarattı. Ada'da dikkat çeken teknik adamlardan biri olmayı başardı.63teknik adam Hertha Berlin, Monchengladbach, Nice ve Borussia Dortmund kulüplerinde görev yaptı. 13 Aralık 2020'de Dortmund'daki koltuğundan ayrıldı.PORTO'NUN hocası Sergio Conceiçao ciddi aday olarak görülüyor.hocanın kulübeyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Porto ile 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.medyasının önde gelen kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı.Alman teknik adam en son 2018'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'da görev yapmıştı.Tercihim her zaman Alman ekolüFENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, son basın toplantısında Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını açıkladı. Ben böyle bir karar bekliyordum, o yüzden şaşırmadım.Yabancı hoca arayışlarında Portekiz ve Alman ekolü üzerinde durulduğu söylendi. Benim tercihim her zaman Alman ekolüdür.