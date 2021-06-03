Teknik Direktör haritası

Başkan Koç kriterlerini sıralayıp Portekizli ya da Alman vurgusu yaparken, şampiyonluk yaşamış ancak başarıya aç bir isim olacağını söyledi. Marco Silva, Bielsa, Santo, Favre ve Conceiçao listenin ilk sırasında yer alıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından gözler yabancı adaylara çevrildi. Başkan Ali Koç, haziran ayının3. haftasına kadar imza attırmayı planladığı ve kampa yetiştirmehedefinde olduğu hocası için yoğun mesaide. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde üst sıralarda yer alan isimler şöyle:
MARCO SİLVA
SPORTING, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton kulüplerinde çalıştı. Everton'dan 5 Aralık 2019 tarihinde ayrıldı. O tarihten bu yana takım çalıştırmadı. Portekizli teknikadam 43 yaşında ve en güçlü adayları arasında yer alıyor.
MARCELO BİELSA
BAŞKAN Koç, 'Henüz görüşmedik' dedi. Ancak 65yaşındaki Arjantinli teknik direktörün kariyeriyleilgili kararının beklendiği öğrenildi. Leeds United ilesözleşmesi biten Bielsa, BBC hesabında yapılan oylamada%37 oy alarak Premier Lig'de 'Yılın Menajeri' seçildi.
NUNO ESPİRİTO SANTO
KARIYERINDE Panathinaikos, Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'da çalışan 47 yaşındaki Portekizli hoca, Wolves'taki görevinden bu sezon sonunda ayrıldı. İngiliz ekibinde üçlü savunma tercihiyle fark yarattı. Ada'da dikkat çeken teknik adamlardan biri olmayı başardı.
LUCİEN FAVRE
63 yaşındaki İsviçreli teknik adam Hertha Berlin, Monchengladbach, Nice ve Borussia Dortmund kulüplerinde görev yaptı. 13 Aralık 2020'de Dortmund'daki koltuğundan ayrıldı. İsviçreli olsa da Başkan Ali Koç'un 'Alman ekolü'tanımlaması tabirine birebir uyuyor.
SERGİO CONCEİÇAO
PORTO'NUN hocası Sergio Conceiçao ciddi aday olarak görülüyor. 46 yaşındaki Portekizli hocanın kulübeyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Porto ile 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrekfinal görerek büyük bir başarıya imza attı.
SCHUSTER BOMBASI İSPANYOL medyasının önde gelen kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı. Haberde,sarı-lacivertlilerin2010-11 sezonundaBeşiktaş'ı çalıştıranBernd Schuster'eteklif yaptığı belirtildi. Alman teknik adam en son 2018'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'da görev yapmıştı.
BİR GÖRÜŞ Ömer ÜRÜNDÜL
Tercihim her zaman Alman ekolü
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, son basın toplantısında Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını açıkladı. Ben böyle bir karar bekliyordum, o yüzden şaşırmadım. Ancak ileride Belözoğlu'nunçok başarılı bir teknik adamolacağına inanıyorum. Sadeceşu aşamada Fenerbahçe'degörev almasının doğru olmadığıgörüşündeyim. Yabancı hoca arayışlarında Portekiz ve Alman ekolü üzerinde durulduğu söylendi. Benim tercihim her zaman Alman ekolüdür. Eğer Portekizli hocada kararkılınacaksa Conceiçao veyaEspirito Santo benim için öndegelen isimler olur.