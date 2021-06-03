EURO 2020 grup mücadeleleri kapsamında ilk maçını İtalya ile yapacak olan A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş liderliğinde Almanya kampını sürdürüyor. Bugün hazırlık maçları kapsamında Moldova Milli Takımıyla karşılaşacak olan ayyıldızlı temsilcilerimiz, Moldova'yı mağlup ederek, zorlu İtalya maçı öncesinde moral depolamak istiyor. Diğer taraftan Türkiye Moldova milli maçını izlemek isteyenler yoğun olarak "Türkiye Moldova maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar yaparak maçla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Türkiye Moldova milli maçı canlı yayın kanalı şifresiz izleme linki ve maçın muhtemel 11 detayları şöyle;
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, İrfan, Hakan, Yusuf, Burak
MOLDOVA: Celeadnic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, Antonius, Platica, Nicolaescu
Aşağıda yer alan link ile Türkiye Moldova karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz…