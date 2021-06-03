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Giriş Tarihi: 3.6.2021 18:25 Son Güncelleme: 3.6.2021 18:27

canlı izle! Türkiye maçı canlı yayın kanalı izle!

Türkiye Moldova maçı canlı izle! Türkiye Moldova maçı canlı yayın kanalı izle!

UEFA EURO 2020’de A Grubunda mücadele edecek olan , öncesinde kampında hazırlık maçları kapsamında Milli Takımıyla yeşil sahada bir araya gelecek. Tecrübeli teknik adam idaresinde EURO 2020 eleme gruplarında ortaya koyduğu başarılı performansla grup maçlarında oynamaya hak kazanan ayyıldızlı millilerimiz ,Moldova karşısında galip gelmek ve moral depolamak istiyor. Öte yandan keyifli geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler “ canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Türkiye Moldova maçı canlı yayın kanalı şifresiz izleme linki ve maça dair tüm merak edilen son dakika detayları.

EURO 2020 grup mücadeleleri kapsamında ilk maçını İtalya ile yapacak olan A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş liderliğinde Almanya kampını sürdürüyor. Bugün hazırlık maçları kapsamında Moldova Milli Takımıyla karşılaşacak olan ayyıldızlı temsilcilerimiz, Moldova'yı mağlup ederek, zorlu İtalya maçı öncesinde moral depolamak istiyor. Diğer taraftan Türkiye Moldova milli maçını izlemek isteyenler yoğun olarak "Türkiye Moldova maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar yaparak maçla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye Moldova milli maçı canlı yayın kanalı şifresiz izleme linki ve maçın muhtemel 11 detayları şöyle;



TÜRKİYE MOLDOVA MUHTEMEL İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, İrfan, Hakan, Yusuf, Burak

MOLDOVA: Celeadnic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, Antonius, Platica, Nicolaescu



TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Türkiye - Moldova maçı 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00'da TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.



TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI CANLI İZLE!

Aşağıda yer alan link ile Türkiye Moldova karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE MOLDOVA MİLLİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Türkiye Moldova maçı canlı izle! Türkiye Moldova maçı canlı yayın kanalı izle!
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