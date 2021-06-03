Yenge yakın takipte!

rabzonspor taraftarlarının Alexander Sörloth çılgınlığı devam ediyor. Bordomavili taraftarlar, eski gol krallarını yeniden takımlarında görmek için önceki gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 2 milyonu aşkınifadesi kullanarak yorum yaparken oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu. Kampanyayı dünyanın en ünlü spor sayfası 433 de,yazarak katıldı. Taraftarların Sörloth hayranlığı bu sayede büyük bir kitleye ulaşırken, Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes'in yorumları beğenmesi dikkat çekti. Norveç Milli Takımı'nın kampında yayınlanan kısa bir videoda takım arkadaşlarının Sörloth'a yorumları sorduğu, oyuncunun da neşeli şekilde cevap vererek şaşkınlığını dile getirdiği görüldü.ÖMER ÜRÜNDÜLBENİMgenel görüşüm, her zaman profesyonelliği ön planda tutan, fizik açıdan güçlü ve bir önceki seneyi iyi geçirmiş oyuncuların yararlı olacağı yönündedir. Sörloth için hiçbir endişem yok. Onun ne kadar faydalı olacağını daha önceden de gördük. Geçen sezonu da çok iyi bir takım olan Leipzig'de geçirdi. Ama Marek Hamsik konusunda bugünden olumlu bir görüş bildiremem. Hamsik'in çok yetenekli olduğunun altını çizmekle birlikte son dönem performansı nedeniyle erken yorum yapmamak gerek…