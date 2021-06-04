Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi bitti

Transfer çalışmalarına sürdüren turuncu yeşilli ekipte 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Takımda Damian Kadzior, François Moubandje ve Adam Bareiro kiralık sözleşmeleri sona ererken, Salih Uçan, Steven Caulker, Juanfran, Mustafa Pektemek ve Ceyhun Gülselam'in ise kontratları sona erdi. Akdeniz temsilcisi Juanfran ile sözleşme yenilediği öğrenilirken, kiralık oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı.