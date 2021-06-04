Gedson operasyonu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak… Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'e Rus ekibi CSKA Moskova'dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti. Mensah'ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim,. Geçen sezon G.Saray'a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica'ya geri döndü.oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak. Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray'ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.Alanyaspor'la kontratı biten Steven Caulker, Beşiktaş ile temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, Liverpool ve Tottenham forması da giyerken sonrasında Türkiye'nin yolunu tutmuştu. 85 maça çıkıp bunların 82'sine ilk 11'de başlayarak devamlılığını gözler önüne serenYabancı kararı sonrasında Beşiktaş'ta planlamalar da yeniden yapılıyor. 11 yabancısı olan siyah-beyazlılar Atiba ile kontrat uzatacak. Sonrasında geride 2 yabancı oyuncu için boşluğu kalacak olan yönetim, Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak isterken Aboubakar ile de anlaşma zemini arıyor.