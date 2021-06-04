Gedson operasyonu

Beşiktaş, Galatasaray ile kontratı biten Portekizli yıldız için kolları sıvadı. Veda eden Mensah'ın yanı sıra Adem Ljajic'e CSKA Moskova'nın da ilgisi sonrası orta sahaya takviye için hedefteki isim belli oldu. Boşnak oyuncu satılırsa, Gedson Fernandes için teklif yapılacak
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak… Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'e Rus ekibi CSKA Moskova'dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti. Mensah'ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, Gedson Fernandes'e gözünüçevirdi. Geçen sezon G.Saray'a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica'ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarakBenfica'nın kapısını çalacak olanBeşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak. Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray'ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi. 22yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 17lig maçında sahaya çıkıp 3 asist yaparken,oynadığı 1 Ziraat Türkiye Kupasıkarşılaşmasında ise 1 gol buldu.
CAULKER KARA KARTAL'A
Alanyaspor'la kontratı biten Steven Caulker, Beşiktaş ile temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, Liverpool ve Tottenham forması da giyerken sonrasında Türkiye'nin yolunu tutmuştu. 85 maça çıkıp bunların 82'sine ilk 11'de başlayarak devamlılığını gözler önüne seren 1.91 boyundaki Caulker,Sergen Yalçın ile Alanya'da başlayanhoca-öğrenci ilişkisine İstanbul'dadevam etmeye sıcak bakıyor.
LENS&DOUGLAS PLANI
Yabancı kararı sonrasında Beşiktaş'ta planlamalar da yeniden yapılıyor. 11 yabancısı olan siyah-beyazlılar Atiba ile kontrat uzatacak. Sonrasında geride 2 yabancı oyuncu için boşluğu kalacak olan yönetim, Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak isterken Aboubakar ile de anlaşma zemini arıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetinraporu doğrultusunda Lens ve Douglas'la daanlaşarak yollarını ayırmak istiyor.