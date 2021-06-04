Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim
Giriş Tarihi: 4.6.2021 10:26 Son Güncelleme: 4.6.2021 10:52

: Fenerbahçeli yıldızdan 'e telefon: 'a gelebilirim

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

haberi... 'de yolların ayrılması beklenen yıldız oyuncu 'ın hocası 'e telefon açtı ve Sarı-Kırmızılı takımda forma giymeye hazır olduğunu söyledi. İşte gündeme damga vuran son dakika haberinin detayları...

'de yolların ayrılması beklenen yıldız oyuncu 'ın hocası 'e telefon açtı ve Sarı-Kırmızılı takımda forma giymeye hazır olduğunu söyledi. İşte gündeme damga vuran haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Başkanı önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen olduğu öne sürülüyor.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"

İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve 'le temas sağladı.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan 'le telefonda görüştüğü ve "'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz 'a gelebilirim" dediği belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 'ye dönmüştü.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

34 MAÇTA 9 ASİST

Caner geride bıraktığımız sezon formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

CANER GİDERSE NOVAK KALACAK

'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu 'e bağlı.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak.

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim

Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor. (Takvim)

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Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Fatih Terim'e telefon: Galatasaray'a gelebilirim
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