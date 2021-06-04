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Giriş Tarihi: 4.6.2021 09:46 Son Güncelleme: 4.6.2021 09:54

: 'ın yönetiminden talepleri: Rosier ve Ghezzal kalsın, satılsın

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden talepleri: Rosier ve Ghezzal kalsın, Adem Ljajic satılsın

haberi... 'ta başkan , asbaşkan ve arasındaki zirvenin detaylarına SABAH Spor ulaştı. İşte Sergen Yalçın'ın , , ve konusunda yönetimden istekleri...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki zirvenin detaylarına SABAH Spor ulaştı. Tecrübeli hocanın istekleri şöyle:



1- Kiralık anlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.



2- Lens ve Douglas'ın gidişine vize veren 48 yaşındaki hoca, CSKA Moskova'nın istediği Adem Ljajic'in satışını da onayladı.

3- Yönetimden 6 ya da 7 transfer isteyecek olan Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar ile anlaşılamazsa tecrübeli ve kaliteli bir golcünün alınmasını şart koşuyor.

4- Asbaşkan Emre Kocadağ ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.

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Son dakika: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden talepleri: Rosier ve Ghezzal kalsın, Adem Ljajic satılsın
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