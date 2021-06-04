Son dakika: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden talepleri: Rosier ve Ghezzal kalsın, Adem Ljajic satılsın

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki zirvenin detaylarına SABAH Spor ulaştı. Tecrübeli hocanın istekleri şöyle:
1- Kiralık anlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.
2- Lens ve Douglas'ın gidişine vize veren 48 yaşındaki hoca, CSKA Moskova'nın istediği Adem Ljajic'in satışını da onayladı.
3- Yönetimden 6 ya da 7 transfer isteyecek olan Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar ile anlaşılamazsa tecrübeli ve kaliteli bir golcünün alınmasını şart koşuyor.
4- Asbaşkan Emre Kocadağ ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.