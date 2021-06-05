Alanyaspor’dan stopere Sırp takviye: Nemanja Milunovic

ÇAVUŞOĞLU: BİZİ SEÇTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Stoper mevkiine transfer yapmamız gerekiyordu. Biz de kadromuza Milunovic'i seçtik. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kariyeri olan başarılı bir futbolcu. Hepimiz biliyoruz. İnşallah kariyerinin kalan kısmını burada en iyi şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Takımımıza çok fazla katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyaspor'umuza hem Milunovic'e hayırlı olsun. Aramıza hoş geldi. İnşallah Alanyaspor çatısı altında hep beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Milunovic'e de kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.