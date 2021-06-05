Alanyaspor’dan stopere Sırp takviye: Nemanja Milunovic

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu-yeşilliler, geçen sezon Sırbistan Ligi'nin önemli takımlarından Kızılyıldız'ın stoper oyuncusu Nemanja Milunovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Milunovic, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladı.
ÇAVUŞOĞLU: BİZİ SEÇTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Stoper mevkiine transfer yapmamız gerekiyordu. Biz de kadromuza Milunovic'i seçtik. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kariyeri olan başarılı bir futbolcu. Hepimiz biliyoruz. İnşallah kariyerinin kalan kısmını burada en iyi şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Takımımıza çok fazla katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyaspor'umuza hem Milunovic'e hayırlı olsun. Aramıza hoş geldi. İnşallah Alanyaspor çatısı altında hep beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Milunovic'e de kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
MILUNOVIC: ALANYASPOR'UN SİSTEMLİ BİR KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORUM
Nemanja Milunovic ise "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor'un sistemi olan bir kulüp olduğunu biliyordum. Yeni sezonda Alanyaspor'u Avrupa kupalarında görmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.