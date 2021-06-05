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Giriş Tarihi: 5.6.2021 11:33 Son Güncelleme: 5.6.2021 11:34

'a veda etti

AA
Carlos Tevez Boca Juniors'a veda etti

forması giyen , kulübüne veda etti. Yıldız golcü emekli olup olmayacağına henüz karar vermediğini ancak 'de kariyerine devam etmeyeceğini ifade etti.

Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen Carlos Tevez, kulübünden ayrılacağını ve emeklilik konusunu daha sonra düşüneceğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen 37 yaşındaki futbolcu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve Arjantin'de Boca Juniors dışında bir kulüpte forma giymeyi asla düşünmediğini belirterek, "Emekliye ayrılıp ayrılmayacağımı henüz bilmiyorum çünkü üç ay sonra yeniden oynama arzusu hissedebilirim. Ama artık Boca'nın renklerini giymeyeceğim. Benim için Arjantin defteri kapandı." dedi.

Babası Segundo Tevez'i şubat ayında 58 yaşındayken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiğini hatırlatan Carlos Tevez, "Formdayım ama Boca benden yüzde 120'mi sahaya vermemi bekliyor. Bunu kulübe veremeyeceğimi biliyorum. Babamın ölümünün ardından yas tutmak için zamanım bile olmadı. Hemen maça çıkarıldım. Artık saha dışına çıkarak ailemle zaman geçirmeliyim. Zihinsel olarak bazı sorunlar yaşıyorum ve bu nedenle takımı bırakma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Manchester United formasıyla 2008 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve 2004'te Arjantin Milli Takımı ile olimpiyatlarda altın madalya kazanan Tevez, kariyeri boyunca 599 karşılaşmada 234 kez ağları sarstı.

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Carlos Tevez Boca Juniors'a veda etti
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