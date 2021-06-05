En çok yerli oynatan takım 5 milyon TL prim kazanacak

YABANCI için 14 sınırını getiren (8+6) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini de açıkladı. 2021-2022 sezonunun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları yerli futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak. 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak. Buna göreyerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.