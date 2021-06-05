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Giriş Tarihi: 5.6.2021

En çok yerli oynatan takım 5 milyon TL prim kazanacak

En çok yerli oynatan takım 5 milyon TL prim kazanacak
YABANCI için 14 sınırını getiren (8+6) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini de açıkladı. 2021-2022 sezonunun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları yerli futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak. 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak. Buna göre birinci sırada yer alan takıma 5, ikinci sırada yer alan takıma 4, üçüncü sırada yer alan takıma 3, dördüncü takıma 2 ve beşinci sıradaki ekibe 1 milyon lira olmak üzere toplam 15 milyon TL, yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

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En çok yerli oynatan takım 5 milyon TL prim kazanacak
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