En çok yerli oynatan takım 5 milyon TL prim kazanacak
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YABANCI için 14 sınırını getiren (8+6) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini de açıkladı. 2021-2022 sezonunun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları yerli futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak. 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak. Buna göre birinci sırada yer alan takıma5, ikinci sırada yer alantakıma 4, üçüncü sıradayer alan takıma 3, dördüncütakıma 2 ve beşinci sıradakiekibe 1 milyon liraolmak üzere toplam 15 milyon TL, yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.