Kongreye doğru başkan seçiyoruz teknik adam değil!
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Yiğit Şardan, başkan seçilmesi halinde Terim ile devam edip etmeyeceği sorusuna bu yanıtı verdi
Galatasaray'da gözler 12 Haziran olarakaçıklanan,çoğunluk sağlanamazsa19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Adaylar arasında olan Yiğit Şardan, ilk kez seçime dair açıklamalar yaparken, başkan olması halindeFatih Terim ile devamedip etmeyeceği sorusunada yanıt verdi. Şardan, "Fatih Terim ile yola devam etmek ya da etmemek gibi bir kararım yok. Zamanı geldiğinde bunu değerlendireceğiz. Galatasaray, başkanınıseçiyor, teknik adamınıdeğil. Siz eğer birisinin sırtınabinip bir yere giderseniz,sonuçta siz resmen başkanolabilirsiniz ama fiilen başkanFatih Terim olur. Benböyle bir şeyi kendime yediremem. Seçim sürecini Fatih Terim'e endekslemek doğru değil. Bazı arkadaşlarFatih Hoca'nın paçasındantutarak başkanlığa yükselmekistiyorlar" dedi.
GALATASARAY'A BORCUMUZ VAR
ŞARDAN, "Neden adaysınız?" sorusuna, "G.Saray'a karşı borcumuz var. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. 7 yıl spor yaptım. Hayatıma çok etki etmiştir" yanıtını verdi. Aday sayısının çokluğunu ise şöyle yorumladı: "Demek ki herkes kendisi iyi yapacağını düşünüyor. İkinci başkanım Abdurrahim Albayrak olacak. Çünkü G.Saray için gecesini gündüzüne katan biri. Eski yönetimden adam almanız gerekir. Devamlılık önemli."
Levent TÜZEMEN
Kıran kırana bir seçim Soru: Kongreye az kaldı, Galatasaray'da neler oluyor?
BAŞKAN adayı Yiğit Şardan'ın, Fatih Terim ile çalışacağını düşünmüyorum. Şardan'ın kurullarında yer alan isimlerin büyük çoğunluğu başkan Mustafa Cengiz'in kadrosu. G.Saray etiğine değer vereceğini söylüyor, başkan adaylığı için gönüllü olmamasına rağmen teklifleri kıramadığını dile getiriyor. Gönlü olmayanhiç kimse G.Saray'a başkanadayı da olmamalıdır. Adaylar arasında ilk günden itibaren en ciddi çalışan iki aday var: Metin Öztürkve Burak Elmas. Bu iki isim G.Saray ile ilgili yapacakları projeleri, ekonomik yapıyı, ilk günden itibaren dile getirdiler. Seçim yarışının Öztürk ve Elmas arasında geçeceği görünüyor. Eşref Hamamcıoğlu ileYiğit Şardan'ın da sürprizpeşinde olduklarınıdüşünüyorum. Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir'in söylemleri de yapıcı ve olumlu. 4 adayın da kıran kırana yarışacağı seçim, at başı şeklinde sonuçlanacaktır.