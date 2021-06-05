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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Kongreye doğru başkan seçiyoruz teknik adam değil!

Kongreye doğru başkan seçiyoruz teknik adam değil!

, başkan seçilmesi halinde Terim ile devam edip etmeyeceği sorusuna bu yanıtı verdi

Galatasaray'da gözler 12 Haziran olarak açıklanan, çoğunluk sağlanamazsa 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Adaylar arasında olan Yiğit Şardan, ilk kez seçime dair açıklamalar yaparken, başkan olması halinde Fatih Terim ile devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Şardan, "Fatih Terim ile yola devam etmek ya da etmemek gibi bir kararım yok. Zamanı geldiğinde bunu değerlendireceğiz. Galatasaray, başkanını seçiyor, teknik adamını değil. Siz eğer birisinin sırtına binip bir yere giderseniz, sonuçta siz resmen başkan olabilirsiniz ama fiilen başkan Fatih Terim olur. Ben böyle bir şeyi kendime yediremem. Seçim sürecini Fatih Terim'e endekslemek doğru değil. Bazı arkadaşlar Fatih Hoca'nın paçasından tutarak başkanlığa yükselmek istiyorlar" dedi.

GALATASARAY'A BORCUMUZ VAR
ŞARDAN, "Neden adaysınız?" sorusuna, "G.Saray'a karşı borcumuz var. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. 7 yıl spor yaptım. Hayatıma çok etki etmiştir" yanıtını verdi. Aday sayısının çokluğunu ise şöyle yorumladı: "Demek ki herkes kendisi iyi yapacağını düşünüyor. İkinci başkanım Abdurrahim Albayrak olacak. Çünkü G.Saray için gecesini gündüzüne katan biri. Eski yönetimden adam almanız gerekir. Devamlılık önemli."

Levent TÜZEMEN
Kıran kırana bir seçim
Soru: Kongreye az kaldı, Galatasaray'da neler oluyor?
BAŞKAN adayı Yiğit Şardan'ın, Fatih Terim ile çalışacağını düşünmüyorum. Şardan'ın kurullarında yer alan isimlerin büyük çoğunluğu başkan Mustafa Cengiz'in kadrosu. G.Saray etiğine değer vereceğini söylüyor, başkan adaylığı için gönüllü olmamasına rağmen teklifleri kıramadığını dile getiriyor. Gönlü olmayan hiç kimse G.Saray'a başkan adayı da olmamalıdır. Adaylar arasında ilk günden itibaren en ciddi çalışan iki aday var: Metin Öztürk ve Burak Elmas. Bu iki isim G.Saray ile ilgili yapacakları projeleri, ekonomik yapıyı, ilk günden itibaren dile getirdiler. Seçim yarışının Öztürk ve Elmas arasında geçeceği görünüyor. Eşref Hamamcıoğlu ile Yiğit Şardan'ın da sürpriz peşinde olduklarını düşünüyorum. Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir'in söylemleri de yapıcı ve olumlu. 4 adayın da kıran kırana yarışacağı seçim, at başı şeklinde sonuçlanacaktır.

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Kongreye doğru başkan seçiyoruz teknik adam değil!
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