Kongreye doğru başkan seçiyoruz teknik adam değil!

Galatasaray'da gözlerbaşkanlık seçimine çevrildi. Adaylar arasında olan Yiğit Şardan, ilk kez seçime dair açıklamalar yaparken,Şardan, "Fatih Terim ile yola devam etmek ya da etmemek gibi bir kararım yok. Zamanı geldiğinde bunu değerlendireceğiz.Seçim sürecini Fatih Terim'e endekslemek doğru değil.dedi.ŞARDAN, "Neden adaysınız?" sorusuna, "G.Saray'a karşı borcumuz var. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. 7 yıl spor yaptım. Hayatıma çok etki etmiştir" yanıtını verdi. Aday sayısının çokluğunu ise şöyle yorumladı: "Demek ki herkes kendisi iyi yapacağını düşünüyor. İkinci başkanım Abdurrahim Albayrak olacak. Çünkü G.Saray için gecesini gündüzüne katan biri. Eski yönetimden adam almanız gerekir. Devamlılık önemli."BAŞKAN adayı Yiğit Şardan'ın, Fatih Terim ile çalışacağını düşünmüyorum. Şardan'ın kurullarında yer alan isimlerin büyük çoğunluğu başkan Mustafa Cengiz'in kadrosu. G.Saray etiğine değer vereceğini söylüyor, başkan adaylığı için gönüllü olmamasına rağmen teklifleri kıramadığını dile getiriyor.Adaylar arasında ilk günden itibaren en ciddi çalışan iki aday var:Bu iki isim G.Saray ile ilgili yapacakları projeleri, ekonomik yapıyı, ilk günden itibaren dile getirdiler. Seçim yarışının Öztürk ve Elmas arasında geçeceği görünüyor.Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir'in söylemleri de yapıcı ve olumlu. 4 adayın da kıran kırana yarışacağı seçim, at başı şeklinde sonuçlanacaktır.