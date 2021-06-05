O teklif Berke’ye

Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo’da kiralık geçiren ve Fenerbahçe’ye dönen Berke Özer’in geleceği Altay’a bağlı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi. Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu belirtmişti.
TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO
O teklifin Atletico Madrid tarafından21 yaşındaki Berke Özer'eyapıldığı bildirildi. Son iki sezonuBelçika ekibi Westerlo'da kiralıkgeçiren genç kaleciye gelen teklifdeğerlendirme aşamasında. AltayBayındır'ın satılması halinde iseBerke, Kanarya'nın birinci kalecisiolacak ve kendisiyle yeni kontratyapılacak. F.Bahçe; Zajc, Allahyar,Frey, Zanka ve Ademi gibi isimlerdende bonservis bekliyor. Buoyuncuların satışından 15 milyonEuro civarında gelir hedefleniyor.