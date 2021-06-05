Önce kadro sonra kontrat

Beşiktaş'ta günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek detaylı bir durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda daha çok takıma yapılacak takviyeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede sözleşme şartları ve para konusundan daha çok 'Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak ekip oluşturma' üzerinde konuşmalar yapıldı. Yalçın'ın transferler konusunda tam yetki istediği de öğrenilirken, tarafların hafta başında tekrar bir araya gelecekleri bildirildi.Fikret Orman döneminde yardımcı antrenör olan Guti, alacakları için CAS'a yaptığı başvuruda haklı bulunurken Beşiktaş'ın İspanyol çalıştırıcıya 164 bin Euro faiz ödemesine karar verildi.