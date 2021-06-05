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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Önce kadro sonra kontrat

Önce kadro sonra kontrat

Başkan Çebi, asbaşkan Kocadağ ve Yalçın’ın buluşmasında kadro üzerinde duruldu. Hafta başı bir görüşme daha olacak

Beşiktaş'ta günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek detaylı bir durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda daha çok takıma yapılacak takviyeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Yalçın'ın, 6-7 transfer istediği öğrenildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı; 2 stoper, 2 santrfor, 1 orta saha ve 1 sol kanat oyuncusu talep etti. Görüşmede sözleşme şartları ve para konusundan daha çok 'Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak ekip oluşturma' üzerinde konuşmalar yapıldı. Yalçın'ın transferler konusunda tam yetki istediği de öğrenilirken, tarafların hafta başında tekrar bir araya gelecekleri bildirildi. Buluşmanın ardından Yalçın, Çeşme'ye giderek tatiline devam etti.

GUTI'YE 164 BİN EURO
Fikret Orman döneminde yardımcı antrenör olan Guti, alacakları için CAS'a yaptığı başvuruda haklı bulunurken Beşiktaş'ın İspanyol çalıştırıcıya 164 bin Euro faiz ödemesine karar verildi.

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Önce kadro sonra kontrat
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